4 مايو

اكاديمي جنوبي: اي قرار لهادي ضد البحسني سيفتح عليه أبواب لن يستطيع إغلاقها

12 أبريل، 2020
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الأحد – 12 أبريل 2020 – الساعة 10:35 ص بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

قال الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان الرئيس هادي لن يستطيع في هذه الظروف و هو الفاقد للأهلية الصحية أن يتخذ أي قرار ضد محافظ حضرموت فرج البحسني.

وتابع قائلا في تغريدة له على تويتر:إذا ما أجبر هادي على إتخاذ مثل هذا القرار إرضاءا لقوى يمنية أو لأولاده سوف يفتح على نفسه أبواب لن يستطيع إغلاقها.

واضاف :من الأفضل أن يبقى بعيدا حاليا.

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