4 مايو
اكاديمي جنوبي: اي قرار لهادي ضد البحسني سيفتح عليه أبواب لن يستطيع إغلاقها
الأحد – 12 أبريل 2020 – الساعة 10:35 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ خاص
قال الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان الرئيس هادي لن يستطيع في هذه الظروف و هو الفاقد للأهلية الصحية أن يتخذ أي قرار ضد محافظ حضرموت فرج البحسني.
وتابع قائلا في تغريدة له على تويتر:إذا ما أجبر هادي على إتخاذ مثل هذا القرار إرضاءا لقوى يمنية أو لأولاده سوف يفتح على نفسه أبواب لن يستطيع إغلاقها.
واضاف :من الأفضل أن يبقى بعيدا حاليا.