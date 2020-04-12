اكاديمي جنوبي: اي قرار لهادي ضد البحسني سيفتح عليه أبواب لن يستطيع إغلاقها

4مايو/ خاص

قال الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان ان الرئيس هادي لن يستطيع في هذه الظروف و هو الفاقد للأهلية الصحية أن يتخذ أي قرار ضد محافظ حضرموت فرج البحسني.

وتابع قائلا في تغريدة له على تويتر:إذا ما أجبر هادي على إتخاذ مثل هذا القرار إرضاءا لقوى يمنية أو لأولاده سوف يفتح على نفسه أبواب لن يستطيع إغلاقها.

واضاف :من الأفضل أن يبقى بعيدا حاليا.