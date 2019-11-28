عدن تايم

اكاديمي جنوبي : ستفشل السرعية في اخراج شبوه من النسق الجنوبي

عدن تايم عدن تايم منذ 20 دقيقة
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عدن تايم – خاص :

اكد الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان فشل اي محاولة لحرف شبوة عن نسقها الجنوبي .

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: ستظل شبوة بيضة القبان في ميزان الجنوب العربي مهما حاولت قوى النفوذ اليمنية إستخدام أوراقها البالية لإخراجها من النسق الجنوبي حتما ستفشل.

وتابع قائلا: إن بدى للبعض أنهم يستطيعون حرفها عن وجهتها فهم واهمون فدماء شهداء شبوة الزكية التي وسمت علم الجنوب ستبقى حاضرة في ذاكرة شباب شبوة خاصة و الجنوب عامة.

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عدن تايم

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