كريتر سكاي

اكاديمي جنوبي يشن هجوماً حاداً على بن دغر.. ماذا قال؟

5 مايو، 2020
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كريترسكاي/خاص

هاجم الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي د. حسين لقور في سلسلة تغريدات عبر “تويتر، مستشار الرئيس اليمني المؤقت ورئيس الحكومة السابق المحال للتحقيق لارتكابه أحمد عبيد بن دغر.

 وقال د. لقور أن يأتي هذا الكلام من بن دغر فهي الصفاقة بعينها. أن يتحدث مثل هذا الفاسد الكاذب صاحب المشاريع الوهمية التي تحولت إلى مشاريع توظيف عائلية، فتلك هي المصيبة الكبرى”.

وتابع: “فاسد بقرار رسمي وفاشل باعتراف الجميع ثم يأتي يقدم نصائحه للآخرين. الناس ينتظرون وقوفه أمام القضاء لا كراسي سلطة”.

وأوضح د.لقور:”هل يتذكر بن دغر صورة الحاج عبدالله عثمان الذي مات على بعد أمتار من قصر معاشق منتظرا راتبه؟ وأنت مستمتع مع شلة اللهو في شهر مارس 2017م أم أنك نسيت؟”.

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