4 مايو

اكاديمي جنوبي يقدم خلاصة حرب الخمس سنوات بين الحوثيين والشرعية

29 مارس، 2020
0

4مايو/ خاص

قدم الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان خلاصته للحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات بين مليشيا الحوثي وما تسمى بالشرعية.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: خلاصة حرب الخمس سنوات..لم يقاتل الحوثة من اليمنيين إلا من كانت له مصلحة مادية و أعطى مقابل ما أخذ ، أو حزبيين يتحركون وفق اجندة حزبهم، أو من بسطاء الناس الذين ضحوا عندما صدقوا أن هناك شرعية يجب الدفاع عنها.

واضاف لذلك شهدت الحرب خلال خمس سنوات كثير من مسرحيات و أعراس و إستثمارات.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اكاديمي الحوثيين الخمس بين جنوبي حرب خلاصة سنوات والشرعية يقدم

إقرا أيضا

Photo of مدير مطار عدن :لن نستقبل أي رحلة حتى يتم تجهيز محجر صحي

مدير مطار عدن :لن نستقبل أي رحلة حتى يتم تجهيز محجر صحي

29 مارس، 2020
Photo of اتحاد طلاب ردفان – عدن يطلق مبادرة "وعي" التطوعية لمجابهة فيروس كورونا

اتحاد طلاب ردفان – عدن يطلق مبادرة "وعي" التطوعية لمجابهة فيروس كورونا

29 مارس، 2020
Photo of روسيا تعلن تطوير علاج فعال لمرضى كورونا

روسيا تعلن تطوير علاج فعال لمرضى كورونا

29 مارس، 2020
Photo of رئيس انتقالي خنفر وقيادة التوجيه المعنوي يتفقدا الخطوط الأمامية للقوات الجنوبية

رئيس انتقالي خنفر وقيادة التوجيه المعنوي يتفقدا الخطوط الأمامية للقوات الجنوبية

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق