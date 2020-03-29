اكاديمي جنوبي يقدم خلاصة حرب الخمس سنوات بين الحوثيين والشرعية

4مايو/ خاص

قدم الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان خلاصته للحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات بين مليشيا الحوثي وما تسمى بالشرعية.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: خلاصة حرب الخمس سنوات..لم يقاتل الحوثة من اليمنيين إلا من كانت له مصلحة مادية و أعطى مقابل ما أخذ ، أو حزبيين يتحركون وفق اجندة حزبهم، أو من بسطاء الناس الذين ضحوا عندما صدقوا أن هناك شرعية يجب الدفاع عنها.

واضاف لذلك شهدت الحرب خلال خمس سنوات كثير من مسرحيات و أعراس و إستثمارات.