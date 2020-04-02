المشهد اليمني
اكبر تخفيض في أسعار البترول والديزل بهذه المحافظة اليمنية
أعلنت شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية من اليوم الخميس.
وبحسب بلاغ صحفي للشركة، فقد تقرر بيع لتر البنزين الواحد ب 165 ريال بعد ان كان سعره 200 ريال، فيما حُدد سعر لتر الديزل الواحد ب 230 ريال بعد ان كان سعره 241 ريال.
يُذكر أن أسعار المشتقات النفطية شهدت موجة انخفاض هي الأولى من نوعها منذ سنوات فمنذ أواخر مارس/اذار المنصرم شهدت الاسعار ثلاث موجات انخفاض بالتزامن مع انهيار اسعار النفط العالمي.