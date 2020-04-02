المشهد اليمني

اكبر تخفيض في أسعار البترول والديزل بهذه المحافظة اليمنية

2 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلنت شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية من اليوم الخميس.

وبحسب بلاغ صحفي للشركة، فقد تقرر بيع لتر البنزين الواحد ب 165 ريال بعد ان كان سعره 200 ريال، فيما حُدد سعر لتر الديزل الواحد ب 230 ريال بعد ان كان سعره 241 ريال.

يُذكر أن أسعار المشتقات النفطية شهدت موجة انخفاض هي الأولى من نوعها منذ سنوات فمنذ أواخر مارس/اذار المنصرم شهدت الاسعار ثلاث موجات انخفاض بالتزامن مع انهيار اسعار النفط العالمي.

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أسعار اكبر البترول المحافظة اليمنية بهذه تخفيض في والديزل

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