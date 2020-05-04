اكبر قبائل اليمن تعلن النفير العام تلبية لنداء النكف لدعم قبائل البيضاء

اقرت احدى اكبر قبائل اليمن قبيلة مراد اليمنية مساندة ودعم قبائل ال عواض في البيضاء، ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك في اجتماع قبلي هام عقد مساء اليوم، حيث أقر الاجتماع تجهيز أكثر من ثلاثين طقم كدفعه اولى من محمله برجال القبيله بمختلف انتمائهم لنصرة ال عواض.

وذكر مصدر قبلي في قبائل مراد بمحافظة مأرب المحاددة لمحافظة البيضاء أن قبيلة مراد مأرب في اجتماع طارئ يؤكدون وقوفهم مع داعي النكف الذي دعاء له ال عواض.

واكدت قبائل مراد أن عرض وشرف اي يمني هو عرض الجميع وليس فقط أبناء البيضاء أو أسرة جهاد الاصبحي.

وأوضح المصدر، ان قبائل مراد رفعوا جاهزيتهم القتالية، مشيدين بهذا الموقف المشرفه التي ثبت عليها مشائخ البيضاء.

وفي الاجتماع أقر المجتمعون بضرورة نصرة أبناء ال عواض ومن معهم من شرفاء البيضاء، ولايمكن تركهم يواجهون المليشيات الحوثية لوحدهم، حيث ان الشرف واحد.