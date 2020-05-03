اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في محافظة إب

افاد مصدر طبي في محافظة إب ، بإكتشاف اول حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة .

وقال المصدر ،إن الحالة اكتشفت بعد إسعافها إلى إحدى المستشفيات بمدينة إب يوم أمس . مضيفاً بأن “المصاب يعاني من حمى وضيق شديد بالتنفس والتهابات حادة في الصدر والرئتين وجميع هذه الأعراض هي أعراض وباء كورونا”.

وفي السياق قال مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة اب الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الانقلابية، أنه تم اجراء فحوصات للحالة المصابة وكانت النتيجة سلبية . إلا أن مصادر طبية أخرى بإب ، أكدت بظهور اول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وأوضحت بأن مكتب الصحة في إب، يحاول إخفاء الحقيقة تنفيذاً لتوجيهات قيادة حوثية بالمحافظة ، تعتقد أن تسجيل حالات إصابة بكورونا يدعم العدوان دون أن تدرك العواقب الوخيمة على المجتمع جراء انكار ظهور جائحة كورونا في محافظة إب وعلى مستوى اليمن.