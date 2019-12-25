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اكتشاف اصابات بفيروس "الايدز" بين منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب

26 ديسمبر، 2019
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كشفت مصادر رسمية في محافظة مأرب عن إصابة جنديين منتسبين إلى المنطقة العسكرية الثالثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

ونقل موقع “مأرب برس” تصريحا لمدير مكتب الصحة في محافظة مأرب د. عبد العزيز الشدادي، أكد فيه أن “المراكز الصحية اكتشفت حالتي إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” لجنود في قوات المنطقة العسكرية الثالثة”.

وأورد الموقع ذاته على لسان مدير الصحة أن “الجنديين قدما لإجراء فحوصات للتبرع بالدم لزميل لهما، كان يحتاج تبرعاً بالدم، ولكن بعد أن أجري لهم فحص دم اتضحت إصابتهما بالفيروس، وقام المستشفى الخاص بتحويلهما إلى مستشفى عام وحاول المستشفى العام التحفظ عليهما غير أنهما استخدما القوة وعادا إلى المعسكر”.

وقال: “أرسلنا رسالة قبل أكثر من أسبوعين لقائد اللواء -الذي نتحفظ على اسمه واسم الجنديين- لكن إلى الآن لا أحد يستجيب لنا”. وأكدت مصادر عسكرية في مأرب أن “هذا أمر خطير على الصحة في اليمن، والجميع يريد يعرف فيما أذا كان هناك اختلاط للجنود مع المرتزقة الأفارقة الذين تم تجنيدهم قبل سنوات”.

ولم تفصح وسائل إعلام محلية عن كيفية انتقل الفيروس إلى الجنود اليمنيين من المرتزقة الأفارقة؟، لكن على ما يبدو أن هناك حالة من التكتم على الأمر بدعوى أن خروجه إلى الإعلام قد يشكل للإخوان ضربة موجعة.

وعمدت عدد من الموقع الإخوانية والموالية لحزب الإصلاح التي تناولت الخبر إلى حذفه، بعد ساعات من استنكار شعبي لانتشار هذا المرض بين منتسبي الجيش.

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