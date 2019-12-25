اكتشف بحيرة القدرة الوجهة الأولى لمحبي الطبيعة – معلومات عامة

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تُعد بحيرة القدرة الوجهة الأولى لمحبي الطبيعة من المعالم المميزة والراغبين في الاستجمام، وهذا لكونها تتميز بالجمال والهدوء، فتعتبر بحيرات القدرة من أكثر الأماكن سحرًا في العالم، وهي المكان الأمثل لمحبي زيارة المعالم الطبيعة الخلابة، فهي حياة برية جميلة وهادئة وتبعد عن مدينة دبي فقط بمدة 30 دقيقة، حيثُ تتحول تحول جزري عندما تأتي من مدينة دبي إلى بحيرات القدرة مباشرة، فيمكنك أثناء رحلتك إلى بحيرات القدرة أن ترى مجموعة من الطيور المهددة بالانقراض، تابعوا المقال التالي في الموسوعة لكثير من المعلومات الشيقة عن بحيرات القدرة.

بحيرة القدرة الوجهة الأولى لمحبي الطبيعة

ما هي بحيرات القدرة وأين تقع؟

تقع بحيرات القدرة في الإمارات في مدينة دبي، حيثُ تستغرق المسافة بينها وبين مدينة دبي 1/2 ساعة بالحافلة.

وبحيرات القدرة تشمل عدد من البحيرات الصناعية ،ويحيط بها الرمال،فهي تُعد جزءا لا يتجزأ من من محمية المرموم الصحراوية، فهي تمتد من جهة الطول على صحراء سيح السلالم.

وتشتمل بحيرات القدرة على بيئة برية متكاملة، حيثُ تجد فيها بعض الحيوانات مثل الغزلان والثعالب والمها، كما أنه يعيش بالقرب من البحيرات نحو 200 نوع من الطيور مثل: النحام والبجع، كما أنه يوجد العديد من الطيور المهددة بالانقراض، مثل: طيور الحباري الآسيوية.

أفضل أماكن موجودة في بحيرات القدرة والأنشطة التي تقام فيها

الواحة الصحراوية: من أكثر الأماكن هدوءًا في بحيرات القدرة، حيثُ يتوافد الناس عليها هربًا من ضجيج المدينة، وتتيح للسياح التخييم فيها وإقامة العديد من الأنشطة مثل حفلات الشواء.

بحيرة الحب: تُعد بحيرة الحب من الأماكن المهمة جدًا زيارتها أثناء رحلة بحيرات القدرة، فهي عبارة عن بحيرتين محفورتين ليأخذان تصميم قلبين متداخلين بطريقة ملفت وجذاب للغاية، فتصميم هذه البحيرة يسرق القلوب، كما أنه قد صنع مسار مخصص ملفوف حول البحيرتين لتسمح بالركض أو التسكع من حولها، وقد تم تجهيز هذه البحيرة لتحتوي على الخدمات التي قد يحتاج إليها الزوار، ويوجد بها بعض الأماكن المظللة.

الحياة البرية: يمكنك مراقبة جمال الحياة البرية مع وجود الحيوانات البرية الجميلة التي تضيف على المناظر الخلابة روح وحياة.

ترقب غروب الشمس: من أجمل الأنشطة التي تقوم بها في بخيرات القدرة، هو انتظار وقت الغروب وتأمل المنظر الجذاب في الصحراء وبين الرمال الصفراء، والبحيرات الجميلة، وبعض الطيور، فهذا الشكل الجمالي لا يمكنك الاستمتاع به في المدينة وسط الأبراج الشاهقة والضوضاء المزعجة.

الدراجات الهوائية: وهذا النشاط خاص لعشاق الدراجات وروح المغامرة اللذيذة، فهي من أكثر الأنشطة إثارة التي يمكنك القيام به في هذا المكان الهادئ، فهو مكان مناسب جدًا لذلك بسبب وجود مكان مخصوص للدراجات الهوائية، ويُعد من أفضل مسارات الدراجات الهوائية في دبي.

أهم النصائح عند زيارة بحيرات القدرة

عند الدخول إلى بحيرات القدرة يمكنك التوجه إلى “لاست إكزت القدرة” ويعتبر من أفضل الأماكن التي يتواجد بها الكثير من أنواع الطعام المختلفة التي تتناسب مع الكثير من الأذواق.

يُنصح عند التوجه لمدينة القدرة والتخييم الذهاب إليها بالسيارة لكونها منطقة صحراوية.

يُحذر من إلقاء القمامة في هذه المنطقة لوجود العديد من الحيوانات البرية والطيور التي قد تتأذى من ذلك.

يُفضل إرتداء الملابس المريحة أثناء الرحلة، ومراعاة إن كانت الرحلة سوف تستمر إلى الليل أن الأجواء تصبح أكثر برودة.

لمزيد من المعلومات عن بحيرات القدرة..

معلومات عن التخييم في بحيرات القدرة دبي.

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