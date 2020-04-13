اكسفام تتفقد احتياجات مستشفى الجمهورية عدن لمجابهة كورونا

تفقد وفدٌ من منظمة اكسفام، اليوم الاثنين، الاحتياجات الطارئة لمستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدن، وطاف بأقسام المستشفى؛ لتقييم ما يحتاجه المستشفى؛ بهدف تقديم المساعدات اللازمة لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وأطلع نائب مدير مستشفى الجمهورية عدن الدكتور طارق مزيدة وفد منظمة اكسفام على طبيعة الاحتياجات المهمة والضرورية التي يجب توفيرها بصورة عاجلة؛ ليستعد المستشفى في استقبال الحالات إذا انتشر المرض، وعزل المستشفى عن الحوادث والطوارئ وقسم الحميات الذي أعد مؤخراً.

وأوضح مزيدة للوفد طبيعة سير العمل في المستشفى والخدمات الطبية التي يقدمها لأهالي عدن والمحافظات المجارة لها، وأهم التحديات التي يواجهها المستشفى ليقدم الخدمات الطبية المطلوبة المجانية للمرضى حسب الإمكانيات المتوفرة للمواطنين.

من جانبه قال المهندس منذر العطار مسئول قسم المياه والصرف الصحي بمنظمة اكسفام: إن هذه الزيارة جاءت لتقييم كامل لمدى احتياجات مركز العزل في مستشفى الجمهورية ومعرفة طبيعة المساعدات التي ستقدمها المنظمة من دعم لاستكمال المركز حتى يستطيع تقديم المساعدات الطبية للمواطنين إن انتشر الوباء لا سمح الله.

وأشاد العطار بالخدمات التي يقدمها المستشفى بالامكانيات المتاحة لديه، مؤكدا أن هذه الزيارة سمحت بالتعرف على الإجراءات والتجهيزات التي قامت بها المستشفى لاستقبال الحالات، بالإمكانيات المتاحة، مشيداً بدور المستشفى الرائد على مستوى الوطن.