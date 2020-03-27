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الأجهزة الأمنية بالقطن تنفذ حملة لغلق سوق القات بالمديرية

28 مارس، 2020
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نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية القطن بوادي حضرموت ظهر اليوم بمشاركة كتيبة المهام الخاصة حملة لغلق اسواق القات بالمدينة وضبط العديد من الباعة المخالفين في اماكن متفرقة خارج السوق.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري وذلك لرفع درجة المسئولية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار مدير أمن القطن الرائد معاذ الشعبي ان الحملة مستمرة بإشراف مدير عام الأمن العميد مبارك العوبثاني في تنفيذ العديد من الحملات ضد الباعة المخالفين ، موكدا بحجز عدد من الباعة المخالفين في اماكن متفرقة ومصادرة وإتلاف ما بحوزتهم من القات.

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الأجهزة الأمنية القات بالقطن بالمديرية تنفذ حملة سوق لغلق

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