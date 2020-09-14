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الأجهزة الأمنية بالمهرة تلقي القبض على قاتل بعد ساعات من إرتكابه للجريمة (صورة)

14 سبتمبر، 2020
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تمكن رجال الأمن والبحث الجنائي بالعاصمة الغيضة من القبض على قاتل المجني عليه محمد سعد عبدالله الذي قتل مساء أمس الجمعة في حي الورش بمدينة الغيضة.

وأفاد رجال الأمن أن الجاني أرتكب جريمته بدم بادر عن سبق إصرار وترصد حيث قام بقتل المجني عليه بسلاح ناري مسدس وذلك أمام ولده الذي لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره وتمكن من الفرار .

وأشار المصدر أن أجهزة ورجال البحث الجنائي وقوات الأمن المركزى كانت في حالة استنفار متواصله حتى إلقاء القبض الجاني المدعو ر. ع. م. ع الذي كان مختفياً في إحدى مزارع منطقة العبري .

هذا وقد أشاد المصدر بجهود رجال الأمن موضحاً أن المتهم رهن التحقيق حالياً وقد أقر بجريمته الشنيعة وتم ضبط وتحريز أداة الجريمة المسدس بحوزة المتهم مشيراً أن الإجراءات القانونية ستستكمل قريباً وسيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة ومحاكمة المتهم بجريمة القتل العمد.

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