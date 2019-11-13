الموقع بوست

الأجهزة الأمنية بتعز تتمكن من ضبط 5 عناصر مطلوبة أمنيا

الموقع بوست الموقع بوست منذ 9 دقائق
0 أقل من دقيقة
الأجهزة الأمنية بتعز تتمكن من ضبط 5 عناصر مطلوبة أمنيا

الأجهزة الأمنية بتعز تتمكن من ضبط 5 عناصر مطلوبة أمنيا

تمكنت الأجهزة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن اليوم الاربعاء، من ملاحقة وضبط العناصر الخارجة عن القانون في منطقة جبل حبشي والتي صدرت بحقها أوامر قضائية.

ونقل مركز الإعلام الامني عن المقدم عبدالله النقيب أن الحملة الأمنية جاءت تنفيذا لتوجيهات النيابة العامة ومدير شرطة محافظة تعز العميد منصور الاكحلي بضبط العناصر الخارجة عن القانون في منطقة جبل حبشي.

وأشار النقيب إلى أن الحملة الأمنية وبعد عملية رصد ومتابعة تمكنت من ضبط خمسة من العناصر المطلوبة أمنيا، والتي صدرت بحقها أوامر من النيابة العامة

ولفت إلى أن المطلوبين متهمين بعمليات سطو ونهب ممتلكات المواطنين بقوة السلاح وقطع الطريق العام.

وثمن مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، الجهود التي قام بها أفراد الحملة الأمنية، مشيدا بالنجاح الذي حققوه في ضبط المطلوبين أمنيا.

وأكد مصدر أمني بشرطة تعز للإعلام الأمني بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والعبث بممتلكات وحقوق المواطنين.







الوسوم
أمنيا الأجهزة الأمنية بتعز تتمكن ضبط عناصر مطلوبة من
الموقع بوست

الموقع بوست

مقالات ذات صلة

Photo of خليجي 24.. ثمانية منتخبات وملعب إضافي والقرعة الخميس

خليجي 24.. ثمانية منتخبات وملعب إضافي والقرعة الخميس

منذ 26 دقيقة
Photo of الولايات المتحدة تجدد دعمها لأمن وإستقرار اليمن

الولايات المتحدة تجدد دعمها لأمن وإستقرار اليمن

منذ 46 دقيقة
Photo of وزير الخارجية يشدد على ضرورة التعامل بحزم إزاء خروقات الحوثيين

وزير الخارجية يشدد على ضرورة التعامل بحزم إزاء خروقات الحوثيين

منذ ساعتين
Photo of قناة سعودية تُبارك أولى اختراقات اتفاق الرياض في عدن عن الجانب الأمني

قناة سعودية تُبارك أولى اختراقات اتفاق الرياض في عدن عن الجانب الأمني

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق