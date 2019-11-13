الأجهزة الأمنية بتعز تتمكن من ضبط 5 عناصر مطلوبة أمنيا

تمكنت الأجهزة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن اليوم الاربعاء، من ملاحقة وضبط العناصر الخارجة عن القانون في منطقة جبل حبشي والتي صدرت بحقها أوامر قضائية.

ونقل مركز الإعلام الامني عن المقدم عبدالله النقيب أن الحملة الأمنية جاءت تنفيذا لتوجيهات النيابة العامة ومدير شرطة محافظة تعز العميد منصور الاكحلي بضبط العناصر الخارجة عن القانون في منطقة جبل حبشي.

وأشار النقيب إلى أن الحملة الأمنية وبعد عملية رصد ومتابعة تمكنت من ضبط خمسة من العناصر المطلوبة أمنيا، والتي صدرت بحقها أوامر من النيابة العامة

ولفت إلى أن المطلوبين متهمين بعمليات سطو ونهب ممتلكات المواطنين بقوة السلاح وقطع الطريق العام.

وثمن مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، الجهود التي قام بها أفراد الحملة الأمنية، مشيدا بالنجاح الذي حققوه في ضبط المطلوبين أمنيا.

وأكد مصدر أمني بشرطة تعز للإعلام الأمني بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والعبث بممتلكات وحقوق المواطنين.