الأجهزة الأمنية بحضرموت تضبط كميات كبيرة من القات في منطقة الدار البيضاء (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بحضرموت، اليوم الأحد، من القبض على مجموعة من مهربي القات، في منطقة الدار البيضاء.

وداهمت مناطق تواجد عدد من البائعين في المنطقة، وحاصرتهم في مواقعهم وضبطت بحيازتهم كميات كبيرة من القات.

وأتلفت القوة كميات القات المضبوطة، ودفعتهم إلى توقيع إقرارات بعدم بيع القات، استجابة لقرار حظره بالمحافظة.

وسيرت القوات الأمنية، دوريات في الطرق الفرعية، ودروب المهربين، لتنفيذ قرار محافظ حضرموت، بمنع دخول القات إلى المحافظة وتعاطيه.