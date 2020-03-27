نخبة حضرموت

الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت وبتنسيق مع مكتب الأشغال العامة تنفذ حملة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر وباء “كورونا” ⋆

27 مارس، 2020
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المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة 

ضمن إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر فيروس “كورنا”  وبناء على توجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .

نفذت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت مساء أمس الخميس وبالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة  الحملة الاحترازية الوقائية لإخطار مالكي المطاعم والبوفيهات والمقاهي الشعبية والعامة المتواجدة بمناطق مدينة المكلا المختلفة بضرورة الإمتناع عن البيع داخل المطاعم والبوفيهات والمقاهي وعدم السماح بأي شكل كان بتوسع التجمعات البشرية في هذه الأماكن .

وكانت الأجهزة الأمنية وبإشراف من قبل المدير العام لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي جابت كافة تلك الأماكن الواقعة بمناطق المكلا والشرج والديس وفوه ومختلف المناطق الأخرى لأخطار مالكيها وأصحابها بضرورة التقيد بتلك التعليمات وعدم مخالفتها بداء من اليوم الجمعة وإن الأجهزة الأمنية ستقوم بضبط مالكي وأصحاب المحال المخالفة لهذه التعليمات.

يجدر الإشارة أن هذه الحملة تأتي بالتنسيق والتعاون بين مكتب الأشغال العامة وأدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة خطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه .

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