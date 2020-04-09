المندب نيوز

الأجهزة الأمنية بشحير تضبط كمية من القات  وتقوم بإتلافها

9 أبريل، 2020
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الأجهزة الأمنية بشحير تضبط كمية من القات  وتقوم بإتلافها

غيل باوزير(المندب نيوز )خاص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة شحير _ مديرية غيل باوزير ، أشخاص بحوزتهم كمية من القات في نقطة الصلب .

وبعد التواصل مع عمليات أمن مديرية غيل باوزير من قبل قيادة نقطة الصلب ، والذي يفيد بضبط أشخاص بحوزتهم كمية من القات، أعطى النقيب أحمد محروس بارشيد ، مدير أمن وشرطة غيل باوزير توجيهاته لمركز أمن شحير بالنزول واحتجاز الأشخاص وكمية القات، وعمل محضر بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم.

حيث قام أفراد مركز أمن شحير بقيادة النقيب سعيد مبارك بن كليب قائد مركز أمن شحير ، بإتلاف كمية القات ووضع الأشخاص الذين قاموا بتهريب القات في الحجز وإتحاد الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت _ قائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة حضرموت.

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الأجهزة الأمنية القات بإتلافها بشحير تضبط كمية من وتقوم

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