نخبة حضرموت

الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر  تنفذ حملة أمنية واسعة لمنع التجمعات في الأماكن العامة ⋆

30 مارس، 2020
0

الشحر ( نخبة حضرموت ) متابعات

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية  الشحر  بقيادة مدير أمن المديرية  العقيد صلاح سالم المشجري اليوم الأحد  2020/3/29م  حملة أمنية واسعة  لمنع التجمعات في الأماكن  العامة ، وجابت الأطقم الأمنية مدينة الشحر ، والحامي ، والمقد ، والعيص وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة وباء كورونا الفتاك .

وقال مصدر أمني  ان الحملة الأمنية  شملت منع التجمعات في  المقاهي الشعبية والكفتريات ، والمطاعم ،  والأسواق العامة ، كما اغلقت محلات ألعاب البلاتيشن ، وحثت المواطنين بعدم  الازدحام في المولات  التجارية. وطالبت الأجهزة الأمنية بمكبرات الصوت  جميع السكان الالتزام بالقرار  حفاظاً على سلامتهم .

 وخلال الحملة تم ضبط  عدد من المخالفين للقرار  ، واتُخذت ضدهم الإجراءات  القانونية اللازمة .

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في الأيام الماضية نزولات ميدانية مماثلة   منعت خلالها   التجمعات  العامة في المتنفسات ، والحدائق،  وكورنيش سعيد عبدالمعين ، والشريط  الساحلي في الشرقية وبروم .

ودعت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر  المواطنين إلى  الالتزام بقرار عدم التجمعات  والتعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامتهم .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمنية الأجهزة الأماكن الأمنية التجمعات الشحر العامة بمديرية تنفذ حملة في لمنع واسعة

إقرا أيضا

Photo of العميد التميمي يناقش مع الجهات ذات الإختصاص آلية نقل بائعي الأسماك والخضروات من السوق المركزي بالمكلا ⋆

العميد التميمي يناقش مع الجهات ذات الإختصاص آلية نقل بائعي الأسماك والخضروات من السوق المركزي بالمكلا ⋆

30 مارس، 2020
Photo of العميد التميمي يلتقي أفراد قسمي البحث والتحري بأمن وشرطة ساحل حضرموت ويشدد على الأمانة والمسؤولية في العمل ⋆

العميد التميمي يلتقي أفراد قسمي البحث والتحري بأمن وشرطة ساحل حضرموت ويشدد على الأمانة والمسؤولية في العمل ⋆

30 مارس، 2020
Photo of تريم وضواحيها المحطة الثانية لحملة ” معا لأجل حضرموت من خطر كورونا ” ⋆

تريم وضواحيها المحطة الثانية لحملة ” معا لأجل حضرموت من خطر كورونا ” ⋆

30 مارس، 2020
Photo of المدير العام ليبعث يترأس اجتماعا طارئا مع قيادة الانتقالي والأمن  ⋆

المدير العام ليبعث يترأس اجتماعا طارئا مع قيادة الانتقالي والأمن  ⋆

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق