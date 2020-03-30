الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر تنفذ حملة أمنية واسعة لمنع التجمعات في الأماكن العامة ⋆

الشحر ( نخبة حضرموت ) متابعات

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر بقيادة مدير أمن المديرية العقيد صلاح سالم المشجري اليوم الأحد 2020/3/29م حملة أمنية واسعة لمنع التجمعات في الأماكن العامة ، وجابت الأطقم الأمنية مدينة الشحر ، والحامي ، والمقد ، والعيص وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة وباء كورونا الفتاك .

وقال مصدر أمني ان الحملة الأمنية شملت منع التجمعات في المقاهي الشعبية والكفتريات ، والمطاعم ، والأسواق العامة ، كما اغلقت محلات ألعاب البلاتيشن ، وحثت المواطنين بعدم الازدحام في المولات التجارية. وطالبت الأجهزة الأمنية بمكبرات الصوت جميع السكان الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم .

وخلال الحملة تم ضبط عدد من المخالفين للقرار ، واتُخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في الأيام الماضية نزولات ميدانية مماثلة منعت خلالها التجمعات العامة في المتنفسات ، والحدائق، وكورنيش سعيد عبدالمعين ، والشريط الساحلي في الشرقية وبروم .

ودعت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر المواطنين إلى الالتزام بقرار عدم التجمعات والتعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامتهم .