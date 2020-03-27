نخبة حضرموت

الأجهزة الأمنية بمديرية القطن تنفذ حملة لغلق سوق القات بالمديرية وتضبط عدد من الباعة في اماكن متفرقة ⋆

27 مارس، 2020
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القطن ( نخبة حضرموت ) مركز الإعلام الأمني – القطن 

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية القطن بوادي حضرموت بمشاركة كتيبة المهام الخاصة حملة لغلق اسواق القات بالمدينة وضبط العديد من الباعة المخالفين في اماكن متفرقة خارج السوق.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري وذلك لرفع درجة المسئولية وإتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار مدير أمن القطن الرائد معاذ الشعبي ان الحملة مستمرة بإشراف مدير عام الأمن العميد مبارك العوبثاني في تنفيذ العديد من الحملات ضد الباعة المخالفين ، موكدا بحجز عدد من الباعة المخالفين في اماكن متفرقة ومصادرة وإتلاف مابحوزتهم من القات.

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