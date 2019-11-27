الأجهزة الأمنية بمديرية تبن تلقي القبض على قاتل الشاب “رواد ناشر”

لحج(المندب نيوز ) زاهي النفيلي

ألقت الأجهزة الأمنية بإدارة أمن مديرية تبن بمحافظة لحج القبض على قاتل الشاب رواد هواش ناشر شمالي منطقة جعولة.

وفي تفاصيل جريمة القتل فقد نشب خلاف بين الجاني (م،م،ص) والمجني عليه رواد هواش ناشر وذلك حول قطعة ارض بجعوله ليقوم الجاني بإطلاق الرصاص ويصيب المجني عليه بالبطن من سلاح نوع آلي ، مما جعله يفارق الحياة .

هذا وقال نائب مدير بحث ادارة امن مديرية تبن النقيب نجيب الصبيحي في تصريح صحفي : عند وصول بلاغ من احد المواطنين يفيد بأن هناك جريمة قتل حصلت في منطقة جعوله على خلفية صراع الاراضي قمنا بالتحرك مباشرة وبرفقتي المحقق سامي الموزعي الى مسرح الجريمة لتحريز المكان والقبض على الجاني.

واضاف النقيب نجيب الصبيحي انه تم القبض على الجاني بعد ثلاث ساعات من عملية القتل وايداعه السجن لفتح ملف للقضية لجمع الادله والاستدلالات وتحويل ملف القضية للنيابة العامة والقضاء.

وفي ختام تصريحه اشار نائب مدير بحث امن تبن ان جرائم القتل بسبب الخلافات على الاراضي زادت عن حدها ، ويأتي هذا التزايد بسبب منابع الفساد في ملفات الاراضي من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يقومون ببيع الاراضي لاكثر من شخص بوثائق مزوره ، منوها الى ضرورة تشكيل لجنة لحل خلافات الاراضي بحلول جذرية ووضع آليات واضحة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.