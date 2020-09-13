عدن الغد

الأجهزة الأمنية بمديرية شبام تلقي القبض على سارقين متخصصين بسرقة عدة بيوت وممتلكات منوعة

13 سبتمبر، 2020
0

 
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية شبام القبض على شخصين متخصصين بسرقة ممتلكات خاصة لعدة بيوت وبطاريات وممتلكات منوعة بمنطقة السباخ بمديرية شبام ومناطق أخرى بالمديرية.
 
وباشرت شرطة شبام إجراءاتها بعد تلقيها بلاغ من مواطن يفيد بسرقة بيته بنشر رجال البحث والتحريات وتعاون المواطنين الشرفاء تكللت بمتابعة وضبط الجناة وإستعادة المسروقات التي تابعة لعدة مواطنين سرقت من بيوتهم وجدت داخل بيت الجناة وإرجاعها الى اصحابها.
 
وقدم مواطنو منطقة السباخ الذين تمت سرقة بيوتهم شكرهم الجزيل لإدارة أمن وشرطة مديرية شبام على جهودهم في استعادة المسروقات وضبط الجناة وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

الشيخ نصر بن حسين ثابت السعيدي شيخ مشائخ قبيلة آل سعيد -كلد- يافع. في سطور

13 سبتمبر، 2020

ابو عارف يوجه رسالة شكر لكل من قدم التعازي والمواساة له بوفاة والده

13 سبتمبر، 2020

المهرة .. البحث الجنائي يضبط متهم بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل

13 سبتمبر، 2020

رسالة شكر وتقدير لمن ساهموا بمسؤولية بعد الانفجار في محطة غاز الحبيل باتيس مديرية خنفر

13 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق