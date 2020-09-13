الأجهزة الأمنية بمديرية شبام تلقي القبض على سارقين متخصصين بسرقة عدة بيوت وممتلكات منوعة



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية شبام القبض على شخصين متخصصين بسرقة ممتلكات خاصة لعدة بيوت وبطاريات وممتلكات منوعة بمنطقة السباخ بمديرية شبام ومناطق أخرى بالمديرية.



وباشرت شرطة شبام إجراءاتها بعد تلقيها بلاغ من مواطن يفيد بسرقة بيته بنشر رجال البحث والتحريات وتعاون المواطنين الشرفاء تكللت بمتابعة وضبط الجناة وإستعادة المسروقات التي تابعة لعدة مواطنين سرقت من بيوتهم وجدت داخل بيت الجناة وإرجاعها الى اصحابها.



وقدم مواطنو منطقة السباخ الذين تمت سرقة بيوتهم شكرهم الجزيل لإدارة أمن وشرطة مديرية شبام على جهودهم في استعادة المسروقات وضبط الجناة وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

Advertisement