الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت تنفذ حملة لإقفال سوق القات المركزي بسيئون

سيئون(المندب نيوز )خاص

نفذت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت بمشاركة وحدات المنطقة العسكرية الأولى ظهر اليوم حملة شاملة في إقفال سوق القات المركزي بمديرية سيئون بقيادة مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني.

وأشار العميد العوبثاني ، ان تنفيذ الحملة بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكيل وادي حضرموت والصحراء الاستاذ عصام الكثيري وذلك لرفع درجة المسئولية وإتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأكد العميد العوبثاني ، على استمرار الحملة ضد الباعة المخالفين للقات في مديريات الوادي والصحراء ولمنع التجمعات في الاسواق العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيدا بجهود أمن المديريات وكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وتعاون المواطنين في إنجاح تنفيذ الحملات.