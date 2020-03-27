المندب نيوز

الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت تنفذ حملة لإقفال سوق القات المركزي بسيئون

27 مارس، 2020
0
الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت تنفذ حملة لإقفال سوق القات المركزي بسيئون

سيئون(المندب نيوز )خاص

نفذت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت بمشاركة وحدات المنطقة العسكرية الأولى ظهر اليوم حملة شاملة في إقفال سوق القات المركزي بمديرية سيئون بقيادة مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني.

وأشار العميد العوبثاني ، ان تنفيذ الحملة بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكيل وادي حضرموت والصحراء الاستاذ عصام الكثيري وذلك لرفع درجة المسئولية وإتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأكد العميد العوبثاني ، على استمرار الحملة ضد الباعة المخالفين للقات في مديريات الوادي والصحراء ولمنع التجمعات في الاسواق العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيدا بجهود أمن المديريات وكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وتعاون المواطنين في إنجاح تنفيذ الحملات.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأجهزة الأمنية القات المركزي بسيئون بوادي تنفذ حضرموت حملة سوق لإقفال

إقرا أيضا

Photo of الأجهزة الأمنية بمديرية القطن تنفذ حملة لغلق سوق القات بالمديرية

الأجهزة الأمنية بمديرية القطن تنفذ حملة لغلق سوق القات بالمديرية

27 مارس، 2020
Photo of العميد عباس مسعد: مستعدون وأيدينا على الزناد للدفاع عن الجنوب من أي عدوان

العميد عباس مسعد: مستعدون وأيدينا على الزناد للدفاع عن الجنوب من أي عدوان

27 مارس، 2020
Photo of الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تنفذ حملة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر وباء “كورونا”

الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تنفذ حملة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر وباء “كورونا”

27 مارس، 2020
Photo of الحزام الأمني في المسيمير ينفي إتهامات قناة بلقيس الإخوانية عن صلة جنودها بمقتل مواطن في مثلث العند

الحزام الأمني في المسيمير ينفي إتهامات قناة بلقيس الإخوانية عن صلة جنودها بمقتل مواطن في مثلث العند

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق