عدن الغد

الأجهزة الأمنية تؤمن المواطنين من مجرى السيول بمديرية غيل باوزير

28 مارس، 2020
0
الأجهزة الأمنية تؤمن المواطنين من مجرى السيول بمديرية غيل باوزير

بتوجيهات النقيب أحمد محروس بارشيد مدير أمن و شرطة م /غيل باوزير بتأمين مواقع مسيال الأودية بالمديرية.
حيث نفذت الأجهزة الأمنية بالمديرية عمليات تأمين مجاري السيول في وادي شحير و وادي شقيب و وادي الصلب.
وذلك بتحذير المواطنين من الاقتراب و ايقاف حركة السير كما تم وضع حواجز و شريط و دوريات أمنية في أماكن أودية السيول .
 أشاد النقيب سعيد مبارك بن كليب قائد مركز أمن شحير بأهالي مدينة شحير على تعاونهم ووقفوفهم مع مركز أمن شحير ومساعدتهم للمارة الذين انقطعت بهم السبل من جراء السيول وتقطع الطرقات حيث قدموا لهم ضيافة والمأكل و المسكن.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأجهزة الأمنية السيول المواطنين باوزير بمديرية تؤمن غيل مجرى من

إقرا أيضا

Photo of اسواق القات تعاود عملها باقصى قدرة بعدن (Translated to English )

اسواق القات تعاود عملها باقصى قدرة بعدن (Translated to English )

28 مارس، 2020
Photo of بدء إغلاق أسواق القات في تعز

بدء إغلاق أسواق القات في تعز

28 مارس، 2020
Photo of اسواق القات في عدن : طقم امني يغلق وأخر يفتح

اسواق القات في عدن : طقم امني يغلق وأخر يفتح

28 مارس، 2020
Photo of الملازم صادق حسين طالب يعزي آل الجفري في وفاة العميد محمد عمر الجفري

الملازم صادق حسين طالب يعزي آل الجفري في وفاة العميد محمد عمر الجفري

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق