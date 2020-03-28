الأجهزة الأمنية تؤمن المواطنين من مجرى السيول بمديرية غيل باوزير

بتوجيهات النقيب أحمد محروس بارشيد مدير أمن و شرطة م /غيل باوزير بتأمين مواقع مسيال الأودية بالمديرية.

حيث نفذت الأجهزة الأمنية بالمديرية عمليات تأمين مجاري السيول في وادي شحير و وادي شقيب و وادي الصلب.

وذلك بتحذير المواطنين من الاقتراب و ايقاف حركة السير كما تم وضع حواجز و شريط و دوريات أمنية في أماكن أودية السيول .

أشاد النقيب سعيد مبارك بن كليب قائد مركز أمن شحير بأهالي مدينة شحير على تعاونهم ووقفوفهم مع مركز أمن شحير ومساعدتهم للمارة الذين انقطعت بهم السبل من جراء السيول وتقطع الطرقات حيث قدموا لهم ضيافة والمأكل و المسكن.