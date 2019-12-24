مأرب برس

الأجهزة الأمنية تحبط مخطاطا «حوثياً»جديدا كان يستهدف السكينة العامة بإحدى مناطق «الشرعية» وقائد عسكري يروي التفاصيل

25 ديسمبر، 2019
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف اليوم الثلاثاء من إحباط مخطط حوثي جديد حاولت من خلاله المليشيات استهداف السكينة العامة بالمحافظة. 

 

وأوضح اركان حرب المحور العميد صادق العكيمي في تصريح صحفي لـ”مارب برس” على ان مجموعة من الخارجيين عن النظام والقانون موالين للمليشيات الحوثية قاموا يوم أمس بالاعتداء المسلح على النقاط الامنية في مداخل مدينة وسوق اليتمه . 

 

وأضاف في تصريحه بان تلك الهجمات اتت ضمن مخططات الحوثي الهادفة لاقلاق السكنية العامة وتعكير حركة الاستثمار التي تشهدها منطقه اليتمه وبالاخص سوق اليتمه التي ستشهد الايام القادمه افتتاح مشاريع سكنية وعمرانيه لمستثمرين محليين. 

 

وذكر بأن الهجوم المسلح كان متزامنا مع هجمات للمليشيات الحوثية على جبهتي السليلة والوجف 

 

وأكد العميد العكيمي على ان يقضة رجال الأمن وقوات الجيش أفشلت ما كانت تسعى إليه تلك العناصر المتآمره على أمن واستقرار مدينة وسوق اليتمه ومحافظة الجوف عموماً… مشيرا بأن قوات الأمن والجيش قد تمكنت صباح اليوم من القضاء على الفلول التخريبية الخارجة عن القانون.

 

ودعا العمعيد العكيمي رجال القبائل الى الوقوف الى جانب رجال الأمن وقوات الجيش والاصطفاف مع الدولة لما من شأنه القضاء على المخططات الحوثية المتربصه بالامن والاستقرار.

 

وتوعد أركان المحور العناصر المتآمره على أمن المحافظة بالدروس القاسية والموجعه… مشيراً بان الاجهز الامنية سوف تضرب بيدا من حديد كل من يسعي للنيل من هيبة الدولة وتعكير صفو السلام الاجتماعي. 

 

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