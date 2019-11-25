الأردن تعلن تحرير 2 من مواطنيها يعملان في الأعمال الإغاثية كانا مختطفين في سجون الحوثي

أعلنت الأردن، مساء الأحد، أن مليشيا الحوثي، أفرجت عن اثنين من مواطنيها كانا محتجَزين لديها، أثناء ما كانا يعملان في برنامج الإغاثة الإنساني التابع للأمم المتحدة باليمن، منذ نحو اسبوع.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز -في بيان- إنه “وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم (الأحد) ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم صنعاء”.

وأوضح الفايز أن الأردنيَين “كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لدى وصولهما إلى هناك، في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن”.

وأشاد الفايز بـ”التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن”.

ولم تعلن عمّان قبل عن احتجاز الأردنيين.

وتتخذ البعثة الأممية حول اليمن من عمان مقرا لها. وعقدت عدة اجتماعات بين الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية كان آخرها من 14 إلى 16 مايو/أيار الماضي لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي حربا مستمرة في اليمن منذ خمس سنوات، سقط فيها أكثر من سبعين ألف شخص بين قتيل وجريح، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتسيطر قوات الحوثيين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمقابل الدعم الإيراني للحوثيين، ينفذ تحالف بقيادة السعودية منذ 2015 عمليات عسكرية باليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد أعلنت في مطلع أغسطس 2018، وفاة أحد مواطنيها بالعاصمة صنعاء، والذي كان يعمل في سفارتها في صنعاء قبل إغلاقها مطلع 2015.