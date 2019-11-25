نيوز يمن

الأردن يعلن إفراج الحوثيين عن اثنين من مواطنيه اعتقلا فى صنعاء

نيوز يمن نيوز يمن منذ 11 دقيقة
1 أقل من دقيقة

@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2019-11-25 10:36:01

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إطلاق مليشيات الحوثي اثنين من المواطنين الأردنيين يعملان مع الأمم المتحدة كانت اعتقلتهما في صنعاء مطلع الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز إنه وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى مليشيات الحوثي منذ تاريخ 2019/11/7م.

واعتقلت المليشيات قطيشات وملحم لدى وصولهما إلى صنعاء في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن.

وأشار الفايز في بيان إلى أن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر، حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين، مشيدا بدور كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إفراج اثنين اعتقلا الأردن الحوثيين صنعاء عن فى من مواطنيه يعلن
نيوز يمن

نيوز يمن

مقالات ذات صلة

Photo of ذراع إيران تقر بمصرع أحد أبرز قياداتها في جبهة الساحل الغربي

ذراع إيران تقر بمصرع أحد أبرز قياداتها في جبهة الساحل الغربي

منذ 6 ساعات
Photo of حشود وتعزيزات حوثية في المناطق الملتهبة بالحديدة وعمليات قصف

حشود وتعزيزات حوثية في المناطق الملتهبة بالحديدة وعمليات قصف

منذ 9 ساعات
Photo of متحدث يفند “مزاعم” غريفيث حول الحديدة ويؤكد “بعثة جوها محاصرة”

متحدث يفند “مزاعم” غريفيث حول الحديدة ويؤكد “بعثة جوها محاصرة”

منذ 10 ساعات
Photo of دفاعات التحالف تتصدى لصاروخ باليستي وطائرتين مفخختين في المخا

دفاعات التحالف تتصدى لصاروخ باليستي وطائرتين مفخختين في المخا

منذ 11 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق