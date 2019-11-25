الأردن يعلن إفراج الحوثيين عن اثنين من مواطنيه اعتقلا فى صنعاء

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-11-25 10:36:01

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إطلاق مليشيات الحوثي اثنين من المواطنين الأردنيين يعملان مع الأمم المتحدة كانت اعتقلتهما في صنعاء مطلع الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز إنه وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى مليشيات الحوثي منذ تاريخ 2019/11/7م.

واعتقلت المليشيات قطيشات وملحم لدى وصولهما إلى صنعاء في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن.

وأشار الفايز في بيان إلى أن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر، حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين، مشيدا بدور كوادر الأمم المتحدة وخصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.