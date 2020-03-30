المشهد اليمني

الأرصاد الجوية: كتلة غبار واسعة ستضرب عدد من المحافظات في الساعات القادمة

30 مارس، 2020
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المشهد اليمني

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر صحارى عدة محافظات يمنية بكتلة غبار واسع الانتشار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية خلال الساعات الـ24 ساعة المقبلة

وأوضح المركز أن “كتلة الغبار ستؤثر على صحارى محافظات؛ حضرموت، الجوف، صعدة مع احتمال وصولها إلى صحارى المهرة، شبوة، مأرب وأجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية.

وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها، حاثاً المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها على عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

وحذر المركز سائقى المركبات فى المناطق المتوقع انتشار الغبار فيها من تدني الرؤية الأفقية، داعياً المواطنين وخاصة المرضى إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

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