الأرصاد الجوية يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار وينبه المواطنين في هذه المناطق

أعلن المركز الوطني اليمني للأرصاد الجوية، الجمعة 24 أبريل /نيسان 2020، عن الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء.

وأضاف المركز في بيان – اطلع عليه “المشهد اليمني” جاء فيه- إن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً خاصة على الأجزاء الغربية المحاذية لسهل تهامة وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وغرباً إلى سهل تهامة، كما تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية”.

وفي المناطق الساحلية، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الغربية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها والمناطق المحاذية لها والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط على الاجزاء الجنوبية منها، وغائمة جزئياً على السواحل الجنوبية والشرقية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الغربية مع رياح معتدلة شرقية الى جنوبية.

وبحسب المركز، فإن المناطق الصحراوية، ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على المناطق الصحراوية والفرصة موجودة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة والرياح معتدلة جنوبية شرقية إلى جنوبية في المجمل.

وفي أرخبيل سقطرى، ذكر المركز بأن أجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة والرياح معتدلة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.