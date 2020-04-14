الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في الجنوب خلال 72 ساعة



رصدت جهات الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة، على أجزاء من ساحل حضرموت وأريافه الداخلية.

ونبهت، في بيان، إلى استمرار حالة عدم استقرار الطقس، نتيجة منخفض جوي يؤثر على حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ولحج خلال 72 ساعة قادمة.

وحذرت من هبوب العواصف الرعدية، ودعت إلى تجنب ملامسة أعمدة الكهرباء، وعبور الأودية والشعاب أثناء تدفق السيول.

وتوقعت تواصل سقوط أمطار متفرقة على ساحل حضرموت، وتشكل خلايا رعدية ماطرة في هضاب وصحاري حضرموت.

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