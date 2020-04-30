المشهد اليمني

الأرصاد يحذر المواطنين ويتوقع هطول أمطار غزيرة في عدة محافظات خلال الساعات القادمة

30 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية أن الامطار ستهطل على سلسلة المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً وإلى محافظتي تعز ولحج جنوباً وخاصة على المرتفعات الوسطى لمحافظات صنعاء ،إب وذمار،والمرتفعات الشمالية الغربية

وأشار إلى امتداد الأمطار شرقاً الى أجزاء من الهضاب الداخلية ؛فيما قد تشهد المناطق الصحراوية قطعاً متفرقة من السحب الركامية الممطرة .

ولفت المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها خاصة السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.

وحذر المركز الموطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، والتواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية .

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