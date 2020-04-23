الخبر اليمني

الأرصاد يحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار وتدني الرؤية الأفقية والتواجد في ممرات السيول

23 أبريل، 2020
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الأرصاد يحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار وتدني الرؤية الأفقية والتواجد في ممرات السيول

│الخبر | متابعات

حذر المركز الوطني للأرصاد من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في الرؤية الأفقية بالطرقات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.
وتوقع المركز في نشرة باللون الأصفر، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة المرتفعات الجنوبية والوسطى لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة وصنعاء .
وأشار إلى امتداد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الشمالية والهضاب الداخلية .
ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

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