الأرصاد يحذر من طقس غير مستقر وهطول أمطار شديدة الغزارة

نبه مركز الأرصاد الجوية إلى تأثر اليمن بحالة عدم استقرار تبدأ من مساء غدٍ الجمعة وتستمر حتى منتصف الأسبوع، متوقعا هطول أمطار شديدة الغزارة لا سيما على المحافظات الغربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات في محافظتي لحج وتعز جنوبا إلى صعدة شمالا، وامتدادها شرق إلى أجزاء من الهضاب الداخلية في مارب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت الیوم الخمیس.

وبحسب النشرة الجوية لمركز الأرصاد، فإن هطول الأمطار سيشمل السواحل الجنوبية الغربية خاصة سواحل عدن ولحج وتعز وأبين، وكذلك السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

أما في المناطق الصحراوية فإن الطقس سيكون حارا نهارا وصحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على صحارى الجوف وشبوة ومارب وحضرموت وأجزاء من المهرة.

وفي سقطرى توقع المركز هطول أمطار متفرقة وسط رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين عشر إلى ست عشرة عقدة.