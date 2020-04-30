4 مايو

الأرصاد يحذر من طقس غير مستقر وهطول أمطار شديدة الغزارة

30 أبريل، 2020
0

نبه مركز الأرصاد الجوية إلى تأثر اليمن بحالة عدم استقرار تبدأ من مساء غدٍ الجمعة وتستمر حتى منتصف الأسبوع، متوقعا هطول أمطار شديدة الغزارة لا سيما على المحافظات الغربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات في محافظتي لحج وتعز جنوبا إلى صعدة شمالا، وامتدادها شرق إلى أجزاء من الهضاب الداخلية في مارب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت الیوم الخمیس.

وبحسب النشرة الجوية لمركز الأرصاد، فإن هطول الأمطار سيشمل السواحل الجنوبية الغربية خاصة سواحل عدن ولحج وتعز وأبين، وكذلك السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

أما في المناطق الصحراوية فإن الطقس سيكون حارا نهارا وصحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على صحارى الجوف وشبوة ومارب وحضرموت وأجزاء من المهرة.

وفي سقطرى توقع المركز هطول أمطار متفرقة وسط رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين عشر إلى ست عشرة عقدة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمطار الأرصاد الغزارة شديدة طقس غير مستقر من وهطول يحذر

إقرا أيضا

Photo of بن بريك يطالب بتشكيل حكومة جديدة لا تقتات من الحرب وتوجيه كل القوات صوب الحوثي والقاعدة وداعش

بن بريك يطالب بتشكيل حكومة جديدة لا تقتات من الحرب وتوجيه كل القوات صوب الحوثي والقاعدة وداعش

30 أبريل، 2020
Photo of مليشيا الحوثي تهرب من المشتركة في حيس

مليشيا الحوثي تهرب من المشتركة في حيس

30 أبريل، 2020
Photo of حضرموت.. إحباط محاولة تهريب قات

حضرموت.. إحباط محاولة تهريب قات

30 أبريل، 2020
Photo of قيادة قطاع الحزام بمسيمير لحج تقف امام آخر تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبية.

قيادة قطاع الحزام بمسيمير لحج تقف امام آخر تطورات الأوضاع على الساحة الجنوبية.

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق