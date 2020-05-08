الأرصاد يطلق تحذير للمواطنين القاطنين في هذه المناطق

حذر مركز الأرصاد الجوية في صنعاء المواطنين في سلسلة المرتفعات الجبيلة الغربية وبخاصة الشمالية الغربية، المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

ونصح المركز في نشرته اليومية، المواطنين بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو بالقرب منها وذلك أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية بأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة وقت الظهيرة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية وباب المندب من إضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم غائمة جزئيًا إلى غائمة على سلسلة المرتفعات الجبيلة الغربية وبخاصة الشمالية الغربية، وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانًا على أجزاء متفرقة منها وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، فيما تتراجع فرصة هطول الامطار على الصحارى والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى توقعاته بارتفاع درجات الحرارة عظمى على الصحاري، تصل إلى حدود الاربعينات، ورياح معتدلة إلى قوية على باب المندب والسواحل الغربية تعمل على اضطراب البحر وبالتالي ارتفاع الموج، كما تعمل على إثارة الاتربة والرمال على المناطق المكشوفة المحاذية لها.