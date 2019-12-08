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الأرقام تبرهن على قوة وسط برشلونة مع راكيتيتش ودي يونج

8 ديسمبر، 2019
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الأرقام تبرهن على قوة وسط برشلونة مع راكيتيتش ودي يونج
إيفان راكيتيتش

موقع سبورت 360 – سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على إحصائية رقمية تبرهن على قوة خط وسط برشلونة الإسباني في وجود الثنائي إيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج.

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و شارك الثنائي معاً في تشكيلة برشلونة الأساسية لمواجهة ريال مايوركا مساء السبت برسم مباريات الدوري الإسباني ، و قدم الفريق الكتالوني مردوداً رائعاً و فاز بخماسية لهدفين.

تحسن مستوى برشلونة تزامن مع عودة الكرواتي راكيتيتش للمشاركة أساسياً مع الفريق الكتالوني ، ووفقاً لموندو فإن الأرقام التي حققها اللاعب رفقة دي يونج في آخر 3 مباريات لعباها معاً في المباريات ، كانت مذهلة.

أرقام مميزة لدي يونج و راكيتيتش في خط وسط برشلونة

و دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي براكيتيتش ودي يونج معاً في خط وسط البارسا في مباراة بوروسيا دورتموند ، أتلتيكو مدريد و مايوركا ، و عرفت تلك المباريات نسبة تمريرات ناجحة بين الثنائي بلغت 94 %.

و مرر الثنائي بينهما 381 كرة خلال المباريات المذكورة، 23 تمريرة فقط كانت خاطئة و هي نسبة دقة مرتفعة للغاية تؤكد على وجود تفاهم كبير بين راكي و دي يونج.

و استعاد الثنائي الكرة من لاعبي المنافس 43 مرة خلال المباريات الثلاثة ، بواقع 20 كرة مسترجعة من راكيتيتش و 23 من دي يونج.

و تُجبر هذه الأرقام المدرب فالفيردي على الاعتماد على الثنائي في المباريات رفقة سيرجيو بوسكيتس في خط وسط البلوجرانا.

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الأرقام برشلونة تبرهن راكيتيتش على قوة مع ودي وسط يونج

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