الأرقام تبرهن على قوة وسط برشلونة مع راكيتيتش ودي يونج

موقع سبورت 360 – سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على إحصائية رقمية تبرهن على قوة خط وسط برشلونة الإسباني في وجود الثنائي إيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج.

يهمك أيضاً : اليونايتد يحكم .. فلترفع يا جوارديولا القبعة لسولشاير

و شارك الثنائي معاً في تشكيلة برشلونة الأساسية لمواجهة ريال مايوركا مساء السبت برسم مباريات الدوري الإسباني ، و قدم الفريق الكتالوني مردوداً رائعاً و فاز بخماسية لهدفين.

تحسن مستوى برشلونة تزامن مع عودة الكرواتي راكيتيتش للمشاركة أساسياً مع الفريق الكتالوني ، ووفقاً لموندو فإن الأرقام التي حققها اللاعب رفقة دي يونج في آخر 3 مباريات لعباها معاً في المباريات ، كانت مذهلة.

أرقام مميزة لدي يونج و راكيتيتش في خط وسط برشلونة

و دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي براكيتيتش ودي يونج معاً في خط وسط البارسا في مباراة بوروسيا دورتموند ، أتلتيكو مدريد و مايوركا ، و عرفت تلك المباريات نسبة تمريرات ناجحة بين الثنائي بلغت 94 %.

و مرر الثنائي بينهما 381 كرة خلال المباريات المذكورة، 23 تمريرة فقط كانت خاطئة و هي نسبة دقة مرتفعة للغاية تؤكد على وجود تفاهم كبير بين راكي و دي يونج.

و استعاد الثنائي الكرة من لاعبي المنافس 43 مرة خلال المباريات الثلاثة ، بواقع 20 كرة مسترجعة من راكيتيتش و 23 من دي يونج.

و تُجبر هذه الأرقام المدرب فالفيردي على الاعتماد على الثنائي في المباريات رفقة سيرجيو بوسكيتس في خط وسط البلوجرانا.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

