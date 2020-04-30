الأزمات الدولية: لن تنجح جهود السلام في اليمن بدون المجلس الانتقالي الجنوبي

– ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان إعلان المجلس هو بالفعل محاولة لإقامة دولة مستقلة– بالرغم من أن اتفاق الرياض أعطى المجلس سيطرة فعلية على عدن، إلا أن الحكومة واصلت إدارة مؤسسات الدولة ومحافظها النقدية– قد لا يتمكن السعوديون من إقناع الأطراف بالعودة إلى المفاوضات دون مساعدة من قوى إقليمية أو دولية أخرى– المجلس الانتقالي الجنوبي محق عندما قال إن مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لن تنجح بدون تعاون المجلس– إذا حاول المجلس إدارة البنك، فمن المرجح أن تمنع الحكومة الوصول إلى حساباتها بالدولار وأنظمة المدفوعات الخارجية.– إن السعودية والإمارات على حق في حث الأطراف على العودة إلى السياسة. لكن هذا النهج لن ينجح إلا إذا أعادوا تقييم وتعديل اتفاق الرياض لتمكين تنفيذه– بدون المجلس الانتقالي الجنوبي – أو على الأقل بدون موافقة واضحة – يكاد يكون انهيار وقف إطلاق النار مضمونا.– تشدد الأحداث في الجنوب على ضرورة إدراج الجماعات المحلية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، في أي تسوية شاملة لإنهاء النزاع

في 25 أبريل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الحكم الذاتي في مناطق جنوب اليمن التي كانت جزءًا من دولة مستقلة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990. وجاء الإعلان في أعقاب تصاعد التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، حلفاء اسميون في القتال ضد المتمردين الحوثيين المتمركزين في مناطق الشمال المرتفعة. كما جاء في الوقت الذي تكافح فيه الأمم المتحدة من أجل هندسة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وخطة استجابة لمواجهة كورونا.

سرعان ما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على الوزارات ومكاتب الحكومة المحلية ومبنى البنك المركزي في عدن، المقر المؤقت للحكومة منذ طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء في عام 2015. ولم يتولى المجلس الانتقالي بعد الإدارة اليومية لمؤسسات الدولة، لكنه شكّل لجانًا مكلفة بذلك.

أخذ زمام الأمور بأيديهم

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان إعلان المجلس هو بالفعل محاولة لإقامة دولة مستقلة أو مقامرة تهدف إلى تحسين وضع المساومة للمجلس أمام حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. في تبرير لتحركهم، يشير مسؤولو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التنفيذ المتعثر لاتفاقية الرياض الموقعة في نوفمبر 2019. حالت هذه الصفقة التي توسطت فيها السعودية دون وقوع حرب أهلية داخل حرب أهلية في الجنوب بعد أن طرد الانفصاليون أتباع هادي من عدن في أغسطس من العام الماضي. وقدّم الاتفاق للمجلس الانتقالي الجنوبي دور محدود في محادثات السلام التي تقودها الحكومة والأمم المتحدة مقابل الانسحاب التدريجي للقوات من عدن ومحافظة أبين المجاورة وتسليم الأسلحة الثقيلة من كلي الجانبين إلى التحالف الذي تقوده السعودية. وينص الاتفاق أيضا على دمج المجلس الانتقالي الجنوبي في المؤسسات العسكرية والأمنية الحكومية. يقول الانفصاليون إنهم فعلوا كل ما طُلب منهم، في حين نفّذ هادي عمليات إعادة انتشار عسكرية تعزز جانبه، وأخّر الإصلاحات السياسية. ويفترض أن تشمل الأخيرة تعيين مسؤولين أمنيين وحكوميين محليين جدد وتشكيل حكومة أكثر شمولية وفريق تفاوضي للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ربما كان المجلس الانتقالي الجنوبي يأمل في تعزيز الدعم الشعبي المتضائل. على الرغم من أن اتفاقية الرياض أعطت المجلس سيطرة فعلية على عدن، إلا أن الحكومة واصلت إدارة مؤسسات الدولة ومحافظها النقدية، وهو الوضع الذي ساهم، وفقًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منفعة الحكومة من خلال تقييد يديه. وبحسب مسؤولين في المجلس الانتقالي، توقفت الحكومة عن دفع الأجور في عدن منذ يناير وسمحت بتراجع الخدمات العامة.

يعترف مسؤولو هادي بتأخير دفع الرواتب – والتي في حالة معظم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي كانت تدفعها الإمارات العربية المتحدة حتى نهاية عام 2019 – لكنهم يعزونها إلى مشاكل التدفق النقدي. يزعمون أن تدهور الخدمات ناتج عن التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة والقوات السعودية المتمركزة في عدن. بعد موجة مدمرة من الفيضانات المفاجئة التي فاقمت نقص الكهرباء والمياه في أبريل، وجّه السكان غضبهم إلى الحكومة والمجلس الانتقالي بنفس القدر. بسبب عدم دفع الرواتب، يخشى بعض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي من انشقاق مقاتليهم لجانب الحكومة، إذا استطاعت دفعها، أو لوحدات عسكرية جديدة خاضعة للإشراف السعودي، والتي تتلقى أجورًا مباشرة من الرياض.

كما لعبت التطورات في أماكن أخرى في اليمن دورًا هي الأخرى. يذكر أن القوات الحكومية في الشمال مقيدة في قتال عنيف مع المتمردين الحوثيين في مأرب منذ يناير، مما يحد من قدرتهم على شن أو مواجهة هجوم كبير في الجنوب.

وفي أبريل غضب قادة المجلس الانتقالي الجنوبي بسبب استمرار استبعادهم من مفاوضات الأمم المتحدة الرسمية بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف المحادثات السياسية الوطنية. وإدراكا للاختيار بين التقاعس، من ناحية، الذي من شأنه أن يقوض شعبيتها وموقعها المحلي، ومن ناحية أخرى، اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى غضب القوى الإقليمية والدبلوماسيين الأجانب الذين يشعرون بأنهم يتجاهلون التماساتهم من أجل المشاركة في المفاوضات، يقول مسؤولو المجلس الانتقالي إنهم اختاروا الخيار الأخير. على الأقل بهذه الطريقة، يقولون، لقد أخذوا زمام الأمور بأيديهم.

ماذا بعد؟

كما هو متوقع، أدانت الحكومة إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي كمحاولة انقلاب أخرى، قائلة إن الانفصاليين “فجروا” اتفاق الرياض. ويقولون إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق وبدلاً من ذلك يفسد العملية أملاً في الحصول على مقعد في محادثات السلام دون تقديم تنازلات ذات معنى على الأرض. وتقول الحكومة إنه لا ينبغي مكافأة هذا السلوك السيئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي. وطالبت المجلس بإلغاء خطط الحكم الذاتي والسماح لرئيس الوزراء معين عبد الملك، الذي مُنع من دخول عدن في وقت سابق في أبريل، بالعودة وقيادة الحكومة إلى المدينة. كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر حذراً. ورفضوا إعلان المجلس، وطالبوا الحكومة والانفصاليين بالعودة إلى اتفاق الرياض.

من غير الواضح ما الذي يخطط كل جانب للقيام به بعد ذلك. أدلى القادة العسكريون المتحالفون مع هادي في الجنوب بتصريحات مثيرة في الأشهر الأخيرة حول الرغبة في انتزاع السيطرة على عدن بالقوة من المجلس الانتقالي الجنوبي. يمكنهم أن بجدوا إعلان المجلس الانتقالي كذريعة لشن هجوم. ويقول المجلس الانتقالي إنه مستعد للقتال، وأنه يمكن أن يفوز بأراضي جديدة. تريد الرياض تجنب المزيد من الاقتتال الداخلي داخل المعسكر المناهض للحوثيين وما زالت تأمل في أن يتحقق الاتفاق. لكن كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة لا يثقان بالرياض بشكل متزايد ويشككان في قدرة المملكة على متابعة تنفيذ الاتفاق. نتيجة لذلك، قد لا يتمكن السعوديون من إقناع الأطراف بالعودة إلى المفاوضات دون مساعدة من قوى إقليمية أو دولية أخرى.

أفضل ممثل لإحداث تغيير في الجنوب هو الإمارات. ترتبط أبو ظبي بعلاقة وثيقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتواجد رئيسه عيدروس الزبيدي في الإمارات العربية المتحدة. انسحب الإماراتيون من جنوب اليمن في منتصف عام 2019، ومنذ ذلك الحين قامت المملكة العربية السعودية بإدارة عمليات التحالف في عدن. لكن الإمارات ما زالت لديها نفوذ. في غياب الدعم الخارجي، الذي من المرجح أن يطلبه المجلس الانتقالي من أبو ظبي، فمن غير المرجح أن تستمر منطقة الحكم الذاتي لفترة طويلة. لذلك، يجب أن يكون المسؤولون الإماراتيون قادرين على المساعدة في إقناع الزبيدي بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وبالنظر إلى كرهها لحكومة هادي، التي ترى أنها في تحالف مع الإخوان المسلمين، ستحتاج أبو ظبي إلى بعض التشجيع للقيام بذلك على الأرجح من واشنطن.

لقد سرّ الحوثيون الحلقة الأخيرة من الصراع على السلطة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي، الذين بذلوا الكثير على مدى السنوات الثلاث الماضية لتقويض مصداقية الحكومة. قسمّت التوترات في الجنوب الكتلة المناهضة للحوثيين وحوّلت انتباه الحكومة عن المعارك مع الحوثيين في محافظتي مأرب والبيضاء في الشمال. إذا دخل المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة في مواجهة عنيفة أخرى، فسوف تضعف الجهود العسكرية ضد الحوثيين في مأرب وأماكن أخرى.

يعتقد بعض المراقبين اليمنيين أن الصراع في الجنوب يخلق فرصة للحوثيين لإبرام اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي يستبعد الحكومة. سيعجل هذا الاحتمال بتقسيم البلاد. ينظر المتمردون والانفصاليون إلى بعضهم البعض على أنهما تهديدات أقل مقارنة بالمنافسين الآخرين، ومن الناحية النظرية، يمكن أن تفيد مثل هذه الصفقة كليهما. ومع ذلك، يقول كل طرف رسميًا إنه سيتفاوض مع الطرف الآخر فقط في إطار قيادة الأمم المتحدة. كما يزيد الاقتتال الداخلي من الضغط على المملكة العربية السعودية، التي تأمل في إيجاد مخرج من الحرب والوصول إلى تسوية مقبولة مع الحوثيين قبل انهيار الجبهة المعادية للحوثيين تحت وطأة اختلافاتها الداخلية. إن الحوثيين، الذين يعقدون اتفاقًا لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني على أمل جعل السعوديين يعيدون فتح مناطقهم ومطاراتهم بالكامل، على دراية تامة بمأزق المملكة ومن المرجح أن يضاعفوا مطالبهم.

أكثر تواضعا من نهج الحد الأقصى

من نواح عديدة، لا يمكن أن يكون توقيت المجلس الانتقالي الجنوبي أسوأ لجهود الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والشروع في خطة استجابة فيروس كورونا الوطنية واستئناف المحادثات السياسية. من المؤكد أن الحكومة ستستخدم المواجهة في الجنوب كذريعة لتأخير هذه الجهود. السعوديون، وهم جزء حيوي من أي اتفاق، سوف يتمددون الآن بشكل أضعف، ومن المرجح أن يجدوا صعوبة أكبر في إيجاد أرضية مشتركة مع الحوثيين.

كما يمكن أن تتأثر جهود المساعدات الإنسانية. سيؤدي القتال في عدن إلى إغلاق ثاني أكبر ميناء في اليمن وواحد من مطارين فقط يشغلان رحلات جوية تجارية دولية داخل وخارج البلاد خلال أكبر أزمة إنسانية في العالم. بدأت قيمة الريال اليمني بالفعل في الانخفاض في ظل الشكوك المحيطة بتأثير استحواذ المجلس الانتقالي على البنك المركزي. إذا حاول المجلس إدارة البنك، فمن المرجح أن تمنع الحكومة الوصول إلى حساباتها بالدولار وأنظمة المدفوعات الخارجية.

تجدد القتال بين الحكومة والانتقالي هو آخر شيء يحتاج إليه اليمنيون. ومع ذلك، فإن العودة إلى الوضع السابق – اتفاق الرياض المتوقف إضافة إلى التدهور التدريجي للأوضاع الاقتصادية في عدن – هو أيضا وصفة جديدة العنف. إن السعودية والإمارات على حق في حث الأطراف على العودة إلى السياسة. لكن هذا النهج لن ينجح إلا إذا أعادوا تقييم وتعديل اتفاقي الرياض لتمكين تنفيذه، وهو أمر لا يبدو أن أي من الجانبين يرغب في القيام به في الوقت الحاضر. كما هو الحال، فإن أهداف الاتفاق، ولا سيما دمج قوتين عسكريتين متعارضتين، طموحة للغاية في غياب تسوية سياسية على الصعيد الوطني.

بدلاً من اتباع نهج أقصى، يمكن للجانبين الاتفاق على الحد الأدنى من متطلبات التنفيذ: فصل القوات وتجريد المدن الرئيسية من السلاح. تشكيل حكومة شاملة تركز على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية؛ واجتماع فريق تفاوضي أكثر شمولاً لمحادثات الأمم المتحدة. ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى قبول المساعدة في إقناع الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما بحسن نية. على الأقل، ستتطلب هذه المهمة مشاركة أكبر من الإمارات العربية المتحدة والإشراف الأمثل من الأمم المتحدة.

وبعيدًا عن اتفاقية الرياض، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي محق عندما قال إن مبادرة الأمم المتحدة الوطنية لوقف إطلاق النار لن تنجح بدون تعاون المجلس. كما أوصت مجموعة الأزمات في الماضي، يسعى مسؤولو الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة عسكرية وطنية برئاسة الأمم المتحدة تتفاوض بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار. ومع ذلك، من المفترض أن تضم الهيئة مندوبين من الحكومة والحوثيين فقط، مع اجتماعات يحضرها مسؤولون سعوديون أيضًا. ناقش المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث خطته لوقف إطلاق النار، التي رحب بها المجلس الانتقالي العام علنا، مع القيادة العليا للمجلس، لكن فريقه حذّر بشكل مفهوم بشأن مشاركتهم الرسمية في المحادثات العسكرية.

إن المعضلة واضحة: إن إدراج المجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن يتسبب في ضم عدد كبير من المقاتلين اليمنيين الآخرين، الأمر الذي يجعل العملية مربكة ويؤخر وقف إطلاق النار الذي تمسّ الحاجة إليه. بدون المجلس الانتقالي الجنوبي – أو على الأقل بدون موافقة واضحة – يكاد يكون انهيار وقف إطلاق النار مضمونا.

في ظل تسوية غير كاملة، يمكن للأمم المتحدة – بمساعدة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة – الضغط على حكومة هادي والمملكة العربية السعودية لضمان أن يكون للمجلس الانتقالي والجماعات المسلحة المهمة الأخرى صوتًا في المحادثات العسكرية من خلال إضافة ممثلين متحالفين معهم أو حتى يُختارون من قبلهم إلى الوفد الحكومي في الهيئة العسكرية. ولجعل هذا الحل أكثر استساغة للحكومة، التي تنظر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى المماثلة على أنها جهات فاعلة من غير الدول وترفض إضفاء الشرعية عليها، سيحظى المندوبون الإضافيون برتبة عسكرية قبل الحرب.

تُعدّ الأحداث في الجنوب تذكير صارخ بتفتت اليمن بعد خمس سنوات من الحرب. وتُشدد على ضرورة إدراج الجماعات المحلية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، في أي تسوية شاملة لإنهاء النزاع. لقد تجنب الدبلوماسيون الإقليميون والغربيون العاملون في اليمن حتى الآن إلى حد كبير سياسات الجنوب المضطرب، وقد يميلون إلى ترك المشكلة للسعوديين حتى الآن. لكن المزيد من نفس الشيء لن يجعل المشكلة تختفي، والفشل في الانخراط سيجعل الحرب أكثر صعوبة في النهاية.

– ترجمة وتنقيح خاصة بمركز سوث24 للأخبار والدراسات