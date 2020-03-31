أخبار نادي برشلونة

الأزمة تتصاعد بين برشلونة ونجومه !

31 مارس، 2020
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الأزمة تتصاعد بين برشلونة ونجومه !

هاي كورة_ لاعبو البارسا لا يريدون ضم شهر أبريل من ضمن تخفيض الرواتب، والإدارة ترى أنه لن يتم إدخال أموال في شهر أبريل، وإذا لم يتوصل الطرفان لإتفاق فإن النادي سوف يفعل إجراء تخفيض الرواتب من طرف واحد.

حتى الان كباتن كرة القدم لم يتأخذوا أي خطوة لقبول تخفيض الرواتب على الرغم من أن كباتن باقي الأقسام الرياضية في البارسا قد دعموا هذا الإجراء.

يمكن أن يقبل كباتن الفريق الأول لكرة القدم إجراء تخفيض الرواتب ولكن على مضض وهذا سيوسع الفجوة بين المجلس وغرفة الملابس.

في المقابل فإنه خلال 24 أو 48 ساعة إن لم يكن هناك إتفاق حول ملفات تنظيم مؤقت للعمل (ERTE)، أي تخفيض الرواتب، سوف يقوم البارسا قانونيا من طرف واحد بهذا الإجراء، لأسباب قاهرة .


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