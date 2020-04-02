الأسلمي يكشف خيانة العمراني للتحالف العربي

كشف الناشط السياسي علي الأسلمي، اليوم الخميس، عن خيانة سفير الشرعية الإخواني “علي العمراني” في الأردن للتحالف العربي.

وكتب عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي” :” العمراني أحد كاتبي التقارير السرية التي ترفع ضد التحالف العربي إلى منظمات حقوقية في أوروبا، أكثر من 144 تقرير مزور كتبها وأشرف عليها حول انتهاكات إنسانية يرتكبها التحالف في اليمن “.

جاء ذلك خلال تفاعله مع منشور كتبه الإعلامي صلاح بن لغبر كشف فيه عن اجتماعات سرية إخوانية ينظمها العمراني بعمان.