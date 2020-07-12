صحيفة الأيام

“الأغذية العالمي” يطلب إغاثة اليمن بـ200 مليون دولار شهرياً

12 يوليو، 2020
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وجه برنامج الأغذية العالمي أمس الجمعة نداءً عاجلاً لتمويل عملياته الإنسانية بمبلغ 200 مليون دولار شهرياً لإغاثة اليمن، محذراً من عواقب إنسانية خطيرة حال عدم الحصول على تمويل.

وقال البرنامج في بيان، إنه “إذا انتظرنا إعلان حالة مجاعة في اليمن، فسيكون الوقت قد فات لأن الناس سيموتون بالفعل”.

وبرنامج الأغذية العالمي منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تقدم كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 80 بلداً.

من جهتها، قالت إليزابيث بيرز المتحدثة باسم البرنامج: إن الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن بسبب النزاع أدى إلى انخفاض الواردات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت بيرز، في حديث للصحفيين بجنيف، أن هناك 10 ملايين من الأشخاص يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بسبب التصعيد (العسكري)، والإغلاق والقيود وتأثير كورونا.

وأفادت أن حوالي 20 مليون شخص باليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي يتلقى 13 مليوناً مساعدة غذائية بينهم جميع الأطفال دون سن الثانية، وكذلك النساء الحوامل أو المرضعات.

وأمس أعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في اليمن ارتفعت 12 ضعفاً منذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 سنوات.
ويشهد اليمن للعام السادس حرباً عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.​

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