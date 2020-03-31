الأمانة العامة لإئتلاف شباب عدن الإنساني تصدر نداء إستغاثة عاجلة

عقدت الأمانة العامة لإئتلاف شباب عدن الإنساني اجتماعا هاما صباح اليوم برئاسة الاستاذ صبري سالم بن شعيب ونائبة الاستاذ محمد قاسم السعدي المنسق العام وسفير السلام ومؤسس الائتلاف الاخ جمال لهطل والاخت سحر عبدالجبار مديرة العلاقات العامة والدولية ومستشار الائتلاف الاخ محمد ثابت.

وكرس الاجتماع إلى توجيه نداء استغاثة عاجلة إلى القائمين على البلاد وقادتها واحزابها وكافة منظمات المجتمع المدني والدولي بسرعة إنقاذ الناس الذين تأثرو من جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإغلاق معظم المحلات التجارية والتوقف الشبه التام للأعمال اليومية وإلزام الناس كافة بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط..

ودعا المجتمعون قادة الدولة كافة رئيسا وحكومة وبرلمان بأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية والجسيمة تجاه الوطن والمواطنين وان يتم اتخاذ القرارات المناسبة الآن وان يقفو بجانب الناس وتوفير المعاشات مقدما حق 3 اشهر ولكل الوحدات المدنية والعسكرية وعلى اقل تقدير حتى بعد عيد الاضحى ووقف كافة الاستقطاعات الشهرية من قروض وغيرها للموظفين مؤقتا وتوفير سلل غذائية لكافة الأسر المتضررة من وقف الأعمال والعمال أصحاب الأجور اليومية الذين تضرروا بشدة من إغلاق الأعمال وأصبحوا عاطلين عن العمل بسبب الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا.

وشدد البيان على جميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والشخصيات الاجتماعية وقادة الأحزاب والنخب في جميع المجالات إن تقف صفا واحدا لتلبية المطالب أعلاه حتى يتحقق النصر على هذه الجائحة باسرع وقت ممكن وعدم تفشيه سريعا لاقدر الله علما بان جميع دول العالم والدول العربية والاسلامية قد أصدرت هذه القرارات واستطاعت الحد من أنتشار فيروس كورونا في بلدانهم.

وعبرت الأمانة عن عميق أسفها لتدهور أوضاع الناس واستنكارها للامبالاة الحكومة وسعيها نحو تحقيق منافع شخصية وبدون حل مشاكل الناس التي تقع على عاتقها.

وفي ختام الاجتماع حرص الجميع على التكاتف والتضامن الاجتماعي بين كل منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والإرشاد ضد هذا الوباء حتى تستطيع انقاذ اروح شعب يئن تحت وطاة حرب ضروس لم تتوقف منذ خمس سنوات وكارثة إنسانية هائلة لامثيل لها في العالم أجمع.

الأمانة العامة لإئتلاف شباب عدن الإنساني العاصمة عدن 30 مارس 2020