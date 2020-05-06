الأمانة العامة للانتقالي تعقد اجتماعاً استثنائياً للوقوف أمام المستجدات الطارئة في الجنوب



عدن24- خاص

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائيأ، برئاسة اللواء سالم السقطري مساعد الأمين العام، للوقوف أمام آخر المستجدات على الساحة الجنوبية.

وفي مستهل الاجتماع أكد اللواء السقطري أن الوضع الحالي الذي تمرّ به بلادنا يتطلب تكاتف الجميع، خصوصاً في ظل التفشي المتسارع لجائحة كورونا والحميّات التي حصدت أرواح المواطنين.

وأشار السقطري إلى أن قرار الإدارة الذاتية للجنوب، الذي أعلنت عنه هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، جاء بعد أن عانى شعب الجنوب من وضعٍ متردٍ في شتى القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الخدمات.

واستعراض الاجتماع الأوضاع الخدماتية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وتحديداً خدمة الكهرباء التي شهدت تحسناً ملوحوظاً في ساعات التشغيل، وذلك عقب التوجيهات والإجراءات المتخذة من قبل رئيس الإدارة الذاتية، اللواء أحمد سعيد بن بريك.

ودعا الاجتماع جميع المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للمساهمة في احتواء تفشي وباء كورونا بالجنوب، وتحديداً الالتزام بمواعيد الحظر الجزئي الذي أقره المجلس الانتقالي على لسان ناطقه الرسمي مساء أمس.

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