المندب نيوز

الأمانة العامة للانتقالي تناشد المواطنين إلتزام الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا

14 أبريل، 2020
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الأمانة العامة للانتقالي تناشد المواطنين إلتزام الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا

عدن (المندب نيوز) خاص

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام.

وناقش الاجتماع، سلسلة الاجراءات التي أقرتها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري أمس الأحد بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، عقب ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وناشدت الأمانة العامة مواطني العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للمساعدة والمساهمة في الوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

كما تطرق الاجتماع إلى الأحداث التي شهدتها ومازالت تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى، والمتمثلة التصعيد العسكري وعمليات الملاحقات والاختطافات التي مارستها سلطة الإخوان بحق قيادات المجلس الانتقالي والقيادات العسكرية الجنوبية والنشطاء، مؤكدة في ذات السياق على أن كل تلك الأعمال الممارسات، تعد تكريساً للسلوك القمعي وعدم القبول بالآخر الذي نشأت عليه هذه الجماعة.

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