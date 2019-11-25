الأمانة العامة للمجلس الانتقالي تعقد إجتماعا مع قيادة السلطة المحلية بعدن

استقبل الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، امس الأحد ، في مكتبه بالأمانة العامة، وكيلي العاصمة عدن، الأستاذين محمد سعيد المفلحي ومحمد سعيد سالم.

وناقش مساعد الأمين العام مع وكيلي العاصمة عدن التحديات التي تواجه عمل المحافظة في عدد من الأصعدة خاصة في الجوانب الخدمية التي تمس المواطن البسيط وتنعكس سلباً أو إيجاباً على حياته.

وشدد الجعدي خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود واضطلاع كل مسؤول بواجباته ومهامه تجاه المواطن الذي يتطلع إلى وضع أفضل ويعلق آماله في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجات في شتى المجالات تؤدي إلى رفع المعاناة عن كاهله وتسهم في إرساء دعائم الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

ولفت مساعد الأمين العام إلى أن الجميع اليوم، وخاصة بعد اتفاق الرياض الذي يعد خارطة طريق، مطالب بالحرص على إعادة تطبيع الحياة في الحبيبة عدن والعمل بجهود حثيثة على استعادة الوجه الحضاري والمدني الذي تميزت به عدن طوال تاريخها ونبذ ولفظ كل الظواهر الدخيلة التي عمدت على تلويث وتشويه كل ما هو جميل فيها.

ومن جانبهما عبرا وكيلا العاصمة عدن عن شكرهما لمساعد الأمين العام ولقيادة المجلس الانتقالي على متابعتها وحرصها على استعادة عدن لدورها وعافيتها، مؤكدين حرصهما مع المخلصين من أبناء عدن على بذل أقصى الجهود في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة عدن واستعادة وجهها المدني الحضاري الذي ألفت عليه طوال تاريخها.