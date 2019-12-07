الأمطار تقطع طريق حيبق بسقطرى

تسببت الأمطار الغزيرة التي تتواصل على أرخبيل سقطرى في قطع طريق حيبق الرابط بين حديبو والمناطق الجنوبية والغربية.

وقطعت الصخور التي سقطت جراء السيول المتدفقة من أعالي الجبال الطريق مرة أخرى وأوقفت حركة المرور.

وتوقف الطريق الحيوي مجدداً بعد أيام قليلة من إعادة فتحه من قبل الفرق التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وتتواصل في محافظة أرخبيل سقطرى هطول الأمطار الغزيرة؛ بسبب التأثيرات الغير مباشرة للإعصار “بافان” الذي يبعد مركزه عن الأرخبيل أكثر 600 كيلومتر.