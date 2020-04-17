الأمم المتحدة تحذر: انتقال القتال إلى أعماق مأرب سيتسبب بنزوح أكثر من مليون شخص

@ نيوزيمن، متابعة:

السياسية

2020-04-17 09:26:57

حددت الأمم المتحدة خمس أولويات ماثلة أمام وكالاتها في اليمن، وجددت التأكيد أن أكثر من خمسة أعوام من الحرب دمرت البنية التحتية الصحية لليمن وأنهكت نظام المناعة لدى الشعب وزادت من حالة الضعف الشديد في البلاد.

قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في كلمته أمام مجلس الأمن يوم الخميس: “يحذر خبراء الأوبئة من أن انتشار كوفيد-19 في اليمن قد يتفشى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع وقد يحمل عواقب أكثر فتكا من أي دولة أخرى. بعبارة أخرى، إن الوقت يداهمنا.”

وحدد لوكوك خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية: أولها حماية المدنيين، ثانيها الوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدم المحرز فيما يتعلق بالسلام.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه في الربع الأول من العام، ارتفع عدد الإصابات بين المدنيين كل شهر مع مقتل وإصابة أكثر من 500 شخص- واحد من بين كل إصابة طفل؛ وفي الجوف واحد من بين كل إصابتين طفل-.

وقال: “منذ كانون الثاني/يناير، فرّ بسبب النزاع 60 ألف شخص على الأقل في الجوف والمناطق المحيطة، ومعظمهم وصل إلى مأرب حيث يقيم فيها أكثر من 800 ألف نازح منذ 2016.”

وحذر لوكوك من أنه لو انتقل القتال إلى أعماق مأرب فسيتسبب ذلك بنزوح أكثر من مليون شخص.

وتحدث لوكوك عن الصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسة لمساعدات الوكالات الأممية، وتأخير طواقم الإغاثة على نقاط التفتيش وغيرها من القيود المفروضة عليهم، والمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن.