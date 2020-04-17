نيوز يمن

الأمم المتحدة تحذر: انتقال القتال إلى أعماق مأرب سيتسبب بنزوح أكثر من مليون شخص

17 أبريل، 2020
0

@ نيوزيمن، متابعة:
السياسية

2020-04-17 09:26:57

حددت الأمم المتحدة خمس أولويات ماثلة أمام وكالاتها في اليمن، وجددت التأكيد أن أكثر من خمسة أعوام من الحرب دمرت البنية التحتية الصحية لليمن وأنهكت نظام المناعة لدى الشعب وزادت من حالة الضعف الشديد في البلاد.

قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في كلمته أمام مجلس الأمن يوم الخميس: “يحذر خبراء الأوبئة من أن انتشار كوفيد-19 في اليمن قد يتفشى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع وقد يحمل عواقب أكثر فتكا من أي دولة أخرى. بعبارة أخرى، إن الوقت يداهمنا.”

وحدد لوكوك خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية: أولها حماية المدنيين، ثانيها الوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدم المحرز فيما يتعلق بالسلام.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه في الربع الأول من العام، ارتفع عدد الإصابات بين المدنيين كل شهر مع مقتل وإصابة أكثر من 500 شخص- واحد من بين كل إصابة طفل؛ وفي الجوف واحد من بين كل إصابتين طفل-.

وقال: “منذ كانون الثاني/يناير، فرّ بسبب النزاع 60 ألف شخص على الأقل في الجوف والمناطق المحيطة، ومعظمهم وصل إلى مأرب حيث يقيم فيها أكثر من 800 ألف نازح منذ 2016.”

وحذر لوكوك من أنه لو انتقل القتال إلى أعماق مأرب فسيتسبب ذلك بنزوح أكثر من مليون شخص.

وتحدث لوكوك عن الصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسة لمساعدات الوكالات الأممية، وتأخير طواقم الإغاثة على نقاط التفتيش وغيرها من القيود المفروضة عليهم، والمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعماق أكثر إلى الأمم القتال المتحدة انتقال بنزوح تحذر سيتسبب شخص مأرب مليون من

إقرا أيضا

Photo of اليمن بعد هادي.. 3 سيناريوهات لرحيل “الرئيس الزينة”

اليمن بعد هادي.. 3 سيناريوهات لرحيل “الرئيس الزينة”

17 أبريل، 2020
Photo of تصعيد إخواني يقوّض هدنة أبين.. وناشطون: المؤامرات ستتحطم على أسوار عدن

تصعيد إخواني يقوّض هدنة أبين.. وناشطون: المؤامرات ستتحطم على أسوار عدن

17 أبريل، 2020
Photo of تعزيزات كبيرة استقدمتها المليشيات إلى “الحصب” شرق مديرية حيس

تعزيزات كبيرة استقدمتها المليشيات إلى “الحصب” شرق مديرية حيس

17 أبريل، 2020
Photo of قيادتا السابع والحادي عشر عمالقة بجبهة حيس: تعزيز واحدية الصف والجبهة والمعركة

قيادتا السابع والحادي عشر عمالقة بجبهة حيس: تعزيز واحدية الصف والجبهة والمعركة

16 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق