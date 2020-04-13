عدن تايم

الأمم المتحدة تعلن تلقيها مؤشرات إيجابية بشأن مبادرة غريفيث في اليمن

13 أبريل، 2020
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أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها تلقت مؤشرات إيجابية من قبل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول مبادرة قدمها مبعوثها الخاص، مارتن غريفيث، لإنهاء الحرب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك.

وقال حق للصحفيين: “لدينا مؤشرات إيجابية إزاء المقترحات التي قدمها غريفيث، الجمعة، وهو الآن يتواصل مع الحكومة اليمنية والحوثيين بشأنها”.

ورفض المسؤول الأممي تقديم مزيد من الإيضاحات عن المؤشرات الإيجابية التي تحصل عليها من طرفي الصراع في اليمن.

والجمعة، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه بعث إلى أطراف النزاع مقترحات أممية لحل الأزمة.

وأوضح غريفيث، في بيان عبر تويتر، أنه أرسل “مقترحات محدثة لاتفاق حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن”، معتبرا أن المقترحات المقدمة “متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن”.

وتضمنت المقترحات الاستئناف العاجل للعملية السياسية وإجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم القدرة على مواجهة كورونا.

والخميس، دخلت هدنة من طرف واحد أعلنها التحالف العربي حيز التنفيذ، فيما لا تزال عدد من جبهات القتال تشهد معارك متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين.

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