الأمم المتحدة تكشف حجم الاضرار التي خلفتها السيول باليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تضرر أكثر من 148 ألف شخص في اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول ضربت 13 محافظة بالبلاد.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.

وأفاد البيان أن “الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت منتصف نيسان/أبريل، استمرت في جميع أنحاء اليمن، وأدت إلى تضرر طرق وجسور، وشبكة الكهرباء، وإمدادات المياه”.

وأضاف أن”السيول أدت إلى قطع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص”.

وتابع:”تضرر ما يقدر بنحو 21 ألفًا و240 أسرة، تشكل ما مجموعه 148 ألفًا و680 شخصًا في 13 محافظة (من أصل 22)، منذ منتصف أبريل 2020″.

وذكر البيان أن تأثيرات السيول كانت صعبة للغاية بالنسبة إلى آلاف العائلات النازحة، ممن فقدت مأواها وغذاءها، ومستلزماتها المنزلية الأساسية.

ولفت إلى أنه “رغم محدودية الموارد المالية للقيام بالاستجابة الإنسانية تجاه أضرار السيول، واصل الشركاء في المجال الإنساني توسيع نطاق الاستجابة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد”.

ومنذ أسابيع، ضربت سيول عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتحذر منظمات أممية من أن موسم الأمطار قد يعمل على انتشار الأمراض في البلاد كالكوليرا والملاريا.

وتعاني البلاد ضعفًا شديدًا في البنى التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة اليمنيين الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.