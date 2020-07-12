الأمم المتحدة: خبراء سيتمكنون من زيارة ناقلة النفط صافر

قالت الأمم المتحدة، إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة نفط محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن ، مما يشكل خطرا جسيما على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.ومنع المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة التي ترسو فيها السفينة، مفتشي الأمم المتحدة من دخول السفينة. وفق صحيفة الرياض.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن “السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع”. وقال “نحن نتابع معهم الآن لتأكيد التفاصيل”. “نأمل أن تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ هذا العمل.” وقال إن “مهمة التقييم ستقوم بإصلاحات خفيفة مجدية وستساعد في تحديد الخطوات التالية المناسبة”.

