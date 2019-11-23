الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تنهب الإغاثة وتعتدي على الموظفين الدوليين

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-11-23 18:18:25

أفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أورسولا مولر، بأن ميليشيا الحوثي تمنع نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتنهب الإغاثة، وتمارس العنف ضد موظفي العمل الإنساني.

وقالت أورسولا مولر، في إحاطتها إلى مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، الجمعة 22 نوفمبر، إن ميليشيا الحوثي تمنع تقييم الاحتياجات والرصد، وأجبرت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الخروج من اليمن، عديد مرات دون أي سبب.

وأوضحت أن الميليشيا تواصل فرض عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني، مؤكدةً أن قيود الحوثيين تعيق بانتظام تقديم المساعدة لملايين الناس.

وذكرت أن الحوثيين نهبوا إمدادات الإغاثة عديد مرات، واحتلوا أماكن العمل الإنساني، ما تسبب في تعطيل توصيل المساعدات والخدمات.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقعت 60 حادثة منفصلة من الاعتداءات والتخويف والاحتجاز وغير ذلك من أشكال سوء معاملة موظفي المساعدة الإنسانية.

وأشارت أورسولا، إلى أن ميليشيا الحوثي تتدخل في العمليات الإنسانية، وتمارس أعمال العنف والمضايقات تجاه العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتحاول التأثير على اختيار المستفيدين أو الشركاء المنفذين، مؤكدةً أن وصول المساعدات الإنسانية يشكل تحدياً هائلاً في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.