اليمن العربي

الأمن السعودي يلقي القبض على مهربين بحوزتهم حيوانات نادرة من اليمن

16 يناير، 2020
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ألقت الشرطة السعودية القبض على عدة أشخاص قالت إنهم كانوا يحاولون تهريب فهود من اليمن إلى السعودية.

 

وألقت قوات الشرطة التابعة لمركز جازان في المنطقة الحدودية الشرقية القبض على مجموعة ممن وصفتهم بالمهربين أثناء محاولة الدخول إلى الحدود السعودية بعدد من الفهود بطريق غير شرعي بعد السفر بها في طرق وعرة سيرا على الأقدام عبر الأراضي اليمنية.

 

وقبضت الشرطة على هذه المجموعة بعد رصد تحركاتهم وملاحظة حملهم عددا حقائب ظهر كبيرة الحجم.

 

وقال التقرير إن الشرطة اكتشفت خلال رصد هذه المجموعة أن الحقائب التي يحملونها على ظهورهم بداخلها أشياء تتحرك مؤكدة أن التحقيقات توصلت إلى أنها احتوت على فهود.

 

وصادرت السلطات الحيوانات من المهربين والصيادين الذين كانوا يحتجزونها وأودعتها محمية خاصة، مؤكدة أن الموطن الأصلي لتلك الفهود هو غابات أفريقيا وأن مهربين جلبوها إلى اليمن.

 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه الحيوانات تُهرب من القرن الأفريقي عبر اليمن إلى دول الخليج حيث تُباع هناك كحيوانات أليفة.

 

ويقول ناشطون في مجال الحفاظ على البيئة إن الكثير من هذه الحيوانات ينفق في الطريق أثناء عمليات التهريب مؤكدين أن الإتجار غير الشرعي في الحيوانات البرية يهدد بانقراض الفهود في دول مثل الصومال وإثيوبيا.

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