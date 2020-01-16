الأمن اليمني يحبط تهريب وقود طائرات مسيرة إلى الحوثيين

أحبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، أمس الأربعاء، تهريب شحنة وقود طائرات في محافظة الجوف (شمالي شرق البلاد) كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر أمنية إن قوى أمنية وموظفين في الجمارك أوقفوا شاحنتين تحملان 256 برميل وقود يُستخدم في تموين الطائرات المُسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه في الشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة “تينار”، وذلك بحسب وكالة “2 ديسمبر” التابعة للقوات اليمنية المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن الشحنة كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدةً إحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق.

وزودت إيران ميليشيا الحوثي الموالية لها بطائرات مسيرة وصواريخ تعمل بالوقود السائل عبر التهريب. وتلجأ الميليشيات لاستخدام المناطق المحررة في نقل هذه الشحنات التي تقع غالباً في أيدي القوات الأمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف تمكنت في سبتمبر/أيلول الماضي من ضبط شحنة مناظير ليلية عسكرية على متن شاحنة مواد غذائية، كانت في طريقها للحوثيين.

كما أحبطت خلال العام الماضي عددا من محاولات تهريب، تنوعت بين تهريب حشيش وسلاح، وآخرها تهريب وقود للطائرات المسيرة.