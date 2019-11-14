عدن الغد

الأمن بمطار عدن يضبط مسافراً حاول تهريب كمية من القات إلى عُمان

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ دقيقتين
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الأمن بمطار عدن يضبط مسافراً حاول تهريب كمية من القات إلى عُمان

أوقفت السلطات الأمنية بمطار عدن الدولي صباح الْيَوْمَ  الأربعاء مسافراً بحوزته ، كمية من القات الأخضر والمطحون ، أثناء مرور عفش المسافر من امام اجهزة فحص المسافرين بالمطار .
وقال مصدر أمني بمطار عدن الدولي بأن المسافر ( ج . م .ع ) ، كان مسافر من مطار عدن الى عمان وتم إيقافه في المطار بعد اكتشاف كمية من القات الأخضر و المطحون مجهز في اكياس صغيرة لغرض بيعها في عمان . 
وتم ضبط المسافر ومنعه من السفر وتسليمه بمعيّة المضبوطات إلى إدارة أمن مطار عدن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
والجدير ذكره بان الاجهزة الأمنية في مطار عدن بذلت جهود حثيثة للحفاظ على أمن المطار و سلامة المسافرين وقبضت على عشرات المسافرين الذين حاولوا حمل المواد المحظورة من مطار عدن او اليه .
من عادل حمران

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عدن الغد

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